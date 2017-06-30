Андрей Низовский в очередной раз доказал, что открыт для прямого диалога с жителями района. Его собеседниками 28 июня стали активисты Молодёжного совета, собравшиеся за круглым столом во Всеволожской школе № 5. Глава администрации района был на встрече без галстука и пиджака и почти не отличался внешним видом от своих молодых собеседников – а это, без сомнения, располагало к неформальному разговору. Руководитель района был подкупающе откровенен с ребятами, и они это оценили.

В таком формате встреча проходила впервые, но, как было заявлено, станет традиционным мероприятием в недавно созданном Молодежном информационном центре – это пока рабочее название нового объединения, где будут обсуждаться, аккумулироваться, а затем и претворяться в жизнь самые интересные инициативы нашей замечательной молодёжи. Общение главы администрации с молодым поколением представляет, как сказал Андрей Низовский, обоюдный интерес: руководство района будет знать, какие вопросы интересуют молодёжь, а активисты поселений через различные информационные источники смогут донести инициативы и решения власти до жителей, особенно своих сверстников.

Центр станет местом притяжения позитивных сил, от которых зависит будущее района. В свою очередь, власть готова содействовать развитию молодёжного информационного пространства с использованием современных технологий.

На состоявшейся встрече обсуждалось несколько важных вопросов, решение которых требует как общественного участия, так и поддержки властей. Наталья Середа, к примеру, рассказала об экологических инициативах Молодежного совета. Активная реакция собравшихся на первое выступление свидетельствует о стопроцентном «попадании в точку» – проблема раздельного сбора мусора и его утилизации остро стоит во всех поселениях района.

Глава администрации не только внимательно слушал все выступления, но и активно участвовал в обсуждении этой темы. По итогам разговора было решено, что комиссия по охране окружающей среды Молодежного совета доработает свои предложения, подготовит соответствующий проект решения и обратится с ним к руководству района.

Вопрос: «Планирует ли администрация ревизию спортивных объектов на территории района?» – дал новый поворот общему разговору. Ребята постарались привлечь внимание главы к проблемным спортивным площадкам, теннисным кортам и стадионам, которые есть в большинстве муниципальных образований. Андрей Низовский заинтересованно слушал участников встречи и давал свои комментарии. Иногда соглашался, а иногда спорил с ребятами.

К теме создания добровольных народных дружин подвёл участников встречи своим выступлением Олег Шутов. Представитель районной общественной организации «Боевое братство» считает, что молодежь могла бы взять в свои руки инициативу помощи полиции по охране общественного порядка. Ребята подхватили тему и рассказали немало интересного. Несколько добровольных объединений уже успешно действуют в разных муниципальных образованиях, и их опытом могли бы воспользоваться другие поселения.

От разговора о полезном обмене опытом в этом вопросе участники перешли к теме обмена опытом в других сферах общественной деятельности. Прозвучало несколько интересных предложений, особенно оживились ребята, когда речь зашла о выездных мероприятиях. Но выезжать в другие регионы за чужим опытом, как выяснилось, совсем не обязательно, ведь в районном дополнительном образовании имеются собственные прекрасные наработки – Школа актива, в которой прошли обучение уже несколько поколений молодёжи. Для многих именно этот опыт стал бесценным, дал дорогу в жизнь, определил будущую профессию. Хотя, конечно, неплохо было бы пообщаться со сверстниками из других регионов. Для этого необходимо войти в одну из программ, действующих в районе.

Молодым людям требуется общение, и администрация района готова создать для этого дополнительные возможности, в частности, использовать потенциал оздоровительного лагеря «Островки». Елена Фролова, заместитель главы администрации по социальному развитию, предложила проводить на базе лагеря форумы молодых семей, куда можно было бы приезжать вместе с маленькими детьми. Там есть все возможности для проживания, для занятий спортом, для проведения различных мероприятий.

Это предложение заинтересовало участников круглого стола, они решили обсудить его, а заодно и подумать над тем, какие ещё мероприятия можно организовать в «Островках», если уж власть предлагает такую замечательную площадку для реализации новых творческих идей.

Общение с главой администрации района продолжалось в течение двух часов, и к концу встречи молодые активисты явно «вошли во вкус». Вопросы посыпались как из рога изобилия. Ребята, отбросив стеснение и скованность, говорили о том, что их волнует. Именно такого разговора и ждал Андрей Низовский, как сам он признался журналистам. А это означает, что формат мероприятия был выбран удачно, и следующий круглый стол пройдет еще более оживленно и интересно.

Интересно, впрочем, было не только самим участникам встречи – журналисты тоже узнали много нового для себя, воочию увидели героев своих будущих материалов, получили прекрасный творческий заряд и набросали в рабочих блокнотах темы для освещения. Но нам хотелось бы интерактивного общения с Молодёжным советом: пишите и рассказывайте обо всём, что вам кажется важным и своевременным. А мы всегда открыты для вас!

Нина УСТИЧЕВА

Фото Антона КРУПНОВА