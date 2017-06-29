Координатор проекта «Детские сады – детям» в Ленинградской области предложила администрации Всеволожского района предусмотреть в своём бюджете средства на софинансирование частных детских садов. Партнерство с частными детскими садами позволит сэкономить бюджетные средства и быстро решить вопрос с открытием ясельных групп.

Помещения для таких микросадов во Всеволожском районе есть – зачастую они входят в планы застройки новых районов. В свою очередь, в рамках проекта «Детские сады – детям» оказывается помощь в лицензировании детских садов, консультации по документообороту, организации питания, даются методические рекомендации.

«Мы ведем постоянный мониторинг потребности мест в дошкольных учреждениях, – рассказала координатор партийного проекта «Детские сады – детям» в Ленинградской области Марина Григорьева.

Проблема устройства в детские сады детей от 3 до 7 лет в Ленинградской области решена за счет интенсивного строительства детских садов. А вот вопрос доступности ясельных групп для детей до 3-х лет остается открытым». Решение проблемы координатор партийного проекта «Детские сады – детям» в Ленинградской области видит в работе с частными детскими садами. «Президент РФ В.В. Путин сказал, что 9% социальной нагрузки государства нужно отдать некоммерческим организациям и инициативы ждут от регионов», – обозначила проблему Марина Григорьева. В случае если детский сад получил лицензию, из регионального бюджета могут быть выделены средства на образовательную деятельность – это порядка 7 000 рублей в Ленинградской области. В этом случае дети числятся в государственной системе как находящиеся в учреждениях дошкольного образования.

В ряде регионов существует практика муниципального финансирования частных детских садов. «В Перми, например, в городском бюджете предусмотрены средства на уход и присмотр за детьми до 3-х лет, а также компенсируются расходы на коммунальные платежи», – рассказала Марина Григорьева.

Недавно участники заседания Социальной платформы партии «Единая Россия», которая была посвящена доступности дошкольного образования для детей до 3-х лет, приняли ряд предложений, которые вошли в резолюцию. В частности, партия предлагает Министерству образования и науки РФ проработать концепцию образования и воспитания детей в возрасте до 3-х лет и внедрять в регионах практику создания на предприятиях и в офисах мест для временного пребывания детей – так называемых корпоративных детских садов.

Как сообщил председатель Социальной платформы партии, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, резолюция будет рассмотрена на заседании Президиума Генсовета «Единой России». «Тема доступности детских садов для детей до 3-х лет в настоящее время очень актуальна. Удалось добиться обеспечения детей от 3 до 7 лет местами в детских садах, и теперь необходимо решать проблему с яслями. По данным Министерства образования, доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет на сегодняшний день в среднем составляет 83,15%. Большое количество женщин хотели бы выйти на работу, однако им попросту не с кем оставить детей ясельного возраста. И эту проблему необходимо решать», – отметил он.

Напомним, что на последнем заседании Генсовета «Единой России» Сергей Неверов отметил, что партия должна взять на контроль вопросы, озвученные в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным». В частности, глава государства указал на необходимость проработки вопроса доступности ясельных групп для детей до трех лет.

В свою очередь, замминистра образования и науки Татьяна Синюгина отметила, что Минобрнауки считает перспективной разработку предложенной концепции. «Мы достаточно активно с коллегами обсуждаем возможность и необходимость разработки и последующее внедрение концепции развития, образования и работы с детьми дошкольного и раннего дошкольного возраста», – отметила Синюгина.

По итогам заседания было принято решение о проведении региональными исполкомами партии мониторинга потребности мест в дошкольных образовательных организациях для детей до трех лет в разрезе муниципальных образований субъектов, а Правительству РФ предложено разработать программу строительства помещений под организацию групп для детей раннего возраста, а также создать межведомственную комиссию по легализации индивидуальных услуг по присмотру и уходу за детьми.

Ксения АЛЕКСЕЕВА