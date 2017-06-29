Пони по кличке Гулливер из Всеволожского района может войти в Книгу рекордов Гиннесса как самый маленький пони в мире. На это во всяком случае претендуют его хозяева – владельцы племенного хозяйства «Идальго». Эта ферма, как утверждают заводчики, самая крупная в Ленинградской области.

– Родился пони две недели назад, – рассказывает владелица хозяйства Елена Чистякова. – Папа Гулливера чемпион, американский миниатюрный жеребец Нобель бой. Мама – породистая пони Герти. Что касается клички их маленького сыночка, то тут мы исходили из контрастов. Рост малыша при рождении составил 27 сантиметров, а вес – не больше двух килограммов. Обычные пони в два раза больше и выше. Мы уже обратились, чтобы нашего питомца зарегистрировали как самого маленького в РФ. Но нам сказали, что на это звание мы можем претендовать только через полтора года, когда Гулливер подрастет.

Как сообщила Чистякова, сейчас она намерена обратиться к составителям списка Книги рекордов Гиннесса.

– Как нам объяснили, в нем фиксируют самых маленьких новорожденных пони, – отметила заводчица. – Сегодня у нас в хозяйстве почти 60 голов маленьких лошадей. Они считаются лучшими в России. Ведь основные производители импортированы из лучших зарубежных хозяйств. Ежегодно поголовье пополняется 12-ю «новорожденными».

По словам заводчицы, ее увлечение лошадьми «два крыла одной птицы и две лощади для колесницы».

Ирэн ОВСЕПЯН