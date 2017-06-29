Деньги на муринскую развязку найдут!

Вчера ряд СМИ распространили неверную информацию со ссылкой на заместителя председателя правительства Ленинградской области Михаила Москвина о том, что финансирование развязки с КАД в западном Мурино не будет заложено еще несколько лет. В связи с этим Михаил Москвин выступил с уточнением:

«Дорожное развитие районов новостроек является одним из главных направлений работы властей Ленинградской области: мы неоднократно говорили, что из-за непродуманной градостроительной политики муниципальных властей Мурино, Бугры и Новое Девяткино оказались в транспортной осаде. В конце прошлого года мы представили поэтапный план строительства транспортной инфраструктуры в Мурино. Он включает в себя возведение светофора на перекрестке дороги на Бугры и Шоссейной улицы, обустройство «прокола» под КАД, строительство развязки в створе Гражданского проспекта. Правительство отвечает за свои слова – были указаны конкретные сроки для каждого объекта, которые до сих пор соблюдались: светофорный пост уже функционирует, работы на «проколе» идут, они будут завершены в течение обещанного времени.

Что касается строительства развязки с КАД, то мои слова о ситуации с ее финансированием были неверно поняты СМИ в среду. Действительно, в нынешней редакции бюджета на следующий год этого объекта нет и не может быть – пока он не получил положительное заключение экспертизы. Но губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил найти средства для софинансирования этого объекта с федеральным бюджетом в рамках программы «Стимул» на 2018 год. Комитет по дорожному хозяйству, ответственный за дорожный фонд, должен пересмотреть адресную инвестиционную программу (АИП) на следующий год для включения в нее съезда с КАД в западное Мурино. Уверен, что мы найдем возможность для того, чтобы эта нужная развязка появилась строчкой в бюджете 2018 года – времени для этого у нас достаточно».