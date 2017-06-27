Во Всеволожске отметили День молодежи

Основные гулянья развернулись на Юбилейной площади. Организаторами мероприятия выступила администрация Всеволожского района и районный Молодежный совет. Для собравшихся были организованы интересные мероприятия. Ребятня, повизгивая, прыгала на батуте, преодолевала препятствия в лазерном лабиринте, играла в шашки и рисовала город будущего. Районный волонтерский клуб «Творцы» провел акцию #будьнезависим, направленную на профилактику потребления психоактивных веществ. Молодежно-подростковые клубы Всеволожска проводили мастер-классы. По ходу мероприятия к школьникам и студентам присоединялись все желающие.

– Молодежь у нас замечательная, – отметила заместитель главы районной администрации по социальным вопросам Елена Фролова. – И как тут не похвастаться? В этом году, как и в прошлом, Всеволожский район лидирует по количеству золотых медалистов в области. Мы гордимся нашими выпускниками и теми, кто, окончив высшие учебные заведения, остается работать в районе или в Ленинградской области. Я считаю, что здесь присутствует зрелая, опытная молодежь, уже успевшая сделать многое в этой жизни, и у которой сегодня есть замечательная возможность заявить о себе.

– Сегодня во Всеволожске семь подростковых спортивных клубов, – рассказывает заведующая отделом по организации досуга подростков и молодежи МАУ «Всеволожский ЦКД» Нина Терентьева. – Ребята у нас очень умные и позитивные. Правда, порой взрослые им очень мешают в самореализации. Хотелось бы посоветовать родителям внимательнее относиться к детям. Во взрослой жизни ребятам нужны мудрые наставники.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона КРУПНОВА