На прошлой неделе по инициативе главы администрации Всеволожского района Андрея Низовского в КДЦ «Южный» состоялся круглый стол, посвященный актуальной проблеме взаимных неплатежей в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также особенностям тарифообразования и влиянию развития инженерных систем на стоимость услуг для физических и юридических лиц.

В мероприятии приняли участие: Андрей Низовский – глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; Сергей Ладыгин – исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации; Александр Матвеев – депутат Законодательного собрания Ленинградской области; Игорь Колтунов – генеральный директор ООО «ЖКК»; Елена Пятачкова – первый заместитель директора МП «Единая Служба Заказчика» ВР ЛО; Елена Хорошева – депутат городского совета депутатов 3-го созыва; Василий Рубин – генеральный директор ОАО «ВТ Сети»; Александр Козлов – директор МП «Единая Служба Заказчика»; Дмитрий Альхов – советник главы администрации по строительству и экологии; Ольга Смолина – начальник службы ТЭК и РУ МП «Единая Служба Заказчика»; Олеся Румянцева – член Общественной палаты; Константин Золотухин – председатель ТСЖ «Южная Долина-2».

«Речь пойдет как о задолженности, существующей у некоторых физических лиц перед управляющими компаниями, так и о куда более серьезных долгах, которые имеют место быть между юридическими лицами, входящими в цепочку поставщиков основных ресурсов, – сказал А. А. Низовский. – Хочу особо подчеркнуть, что наша цель – выявить препятствия, которые мешают работать системе, смысл которой – прост. Это предоставление жителям района, каждого его населенного пункта, качественных коммунальных услуг. Если у конкретного человека в квартире из крана перестает течь вода, то он видит очевидную проблему. Но это верхняя часть айсберга. Сегодня мы постараемся показать, как система работает в целом, где и почему она может давать сбой».

Тяжкое бремя долгов

Разговор за круглым столом был непростым, и это понятно: проблема взаимных неплатежей серьезно осложняет работу всех служб и предприятий, ответственных за жилищно-коммунальное благополучие района.

– Неплатежи, конечно, имеют место быть. Но важно не наличие неплатежей как таковых, а причины и следствия их, – считает генеральный директор ООО «Всеволожская жилищно-коммунальная компания (ЖКК)» Игорь Колтунов.

Возглавляемое им предприятие работает на рынке коммунальных услуг с 2005 года и считается крупнейшей в районе управляющей компанией. В настоящее время Всеволожская ЖКК обслуживает жителей Всеволожска, Кузьмоловского, Свердловского и Заневского городских поселений, Колтушского и Щегловского сельских поселений – всего более 70 тысяч человек, а обслуживаемая компанией жилая площадь составляет без малого полтора миллиона квадратных метров.

– В последние годы силами добросовестных управляющих компаний инфраструктура изменилась в лучшую сторону, – уверен Игорь Колтунов. – Вспомните начало 2000-х годов – в то время мало было домов с незатопленными подвалами. Сейчас можно было бы заняться и благоустройством дворов, и какими-то дополнительными видами работ, но проблемы долгов сводят данные начинания на нет.

По мнению гендиректора Всеволожской ЖКК, одной из главных причин возникновения задолженностей по оплате являются неплатежи собственников и нанимателей муниципального жилья.

– На сегодняшний день только по городу Всеволожску задолженность жителей перед нашей компанией составляет около 185 миллионов рублей, общий долг города Всеволожска составляет 230 миллионов – но это отдельная история, – рассказал Игорь Колтунов. – И это при том, что мы уже 10 лет не повышаем стоимость услуг. А ведь управляющая компания – это не благотворительная организация и не социальная служба. Мы – коммерческое предприятие, где работают более 700 человек, большинство из которых – простые рабочие, и им нужно кормить свои семьи. Мне известны случаи, когда некоторые люди не платили за жилье 15–20 лет – представьте, какие огромные долги они накопили за эти годы.

Неплательщики, по словам Игоря Колтунова, бывают разные – кто-то действительно находится в трудной жизненной ситуации, кто-то просто считает, что все должно быть бесплатным, кто-то не платит по принципиальным соображениям, полагая, что объем и качество поставляемых услуг не соответствуют их стоимости.

– Действительно, инженерные сети и основной жилой фонд достаточно изношены, – уточнил гендиректор Всеволожской ЖКК. – Но где же управляющие компании, ресурсоснабжающие и ресурсопоставляющие организации возьмут деньги на их замену, если взаимные долги превысили все разумные пределы?

Справедливости ради следует отметить, что более 80% населения стабильно оплачивает услуги ЖКХ, и в их числе пенсионеры, которые, несмотря на небольшие размеры пенсий, аккуратно вносят квартплату. В отношении остальных, по словам гендиректора Всеволожской ЖКК, используется судопроизводство и ограничение поступления ресурсов для неплательщиков.

– Сегодня законодательство позволяет управляющей компании применить в отношении злостных должников такие меры, как отключение канализования и электроэнергии, – пояснил Игорь Колтунов. – Так, например, в 2016 году было произведено 375 ограничений услуг. Что же касается судебных исков, то в том же 2016 году наша компания выиграла 214 судов с неплательщиками. Однако судебные решения в пользу управляющей компании не делают проблемы неплатежей менее острой – должник зачастую оказывается безработным, имущества, годного для описи и ареста, у него нет, и взыскать с него причитающуюся сумму невозможно.

Помимо отключений услуг и судебных исков, в компании «Всеволожская ЖКК» используют такой рычаг воздействия на нерадивых жильцов, как обращение в специализированные юридические организации, которые вправе взыскивать не только сумму долга, но и свои издержки, но и это в целом проблемы не решает. Помимо коллекторов, мастера участков также производят обход квартир, убеждая должников исполнить, наконец, свои обязательства перед управляющей компанией.

По мнению Игоря Колтунова, нужно приучать людей четко отслеживать связь между получением услуг ЖКХ и их свое-временной оплатой: есть оплата – есть услуга, нет оплаты – нет услуги. Из-за нерадивых жильцов страдают добросовестные плательщики, и это тоже осложняет взаимоотношения.

– Под управлением нашей компании есть дома, где сами жильцы создали сильные инициативные группы, которые, в частности, собственными силами воздействуют на злостных неплательщиков, – люди начинают понимать, что бремя их долгов за ЖКХ ложится на плечи тех, кто платит исправно, – отметил руководитель Всеволожской ЖКК.

К чему может привести сложившая ситуация? Ни к чему хорошему, уверен Игорь Колтунов, – если проблема не будет решена, то есть угроза срыва отопительного сезона, будут расти взаимные долги ресурсоснабжающих и ресурсопоставляющих организаций, управляющих компаний, износ сетей без должной реконструкции и ремонта может стать катастрофическим.

Порочный круг не разорвать

– Главная причина возникновения задолженностей жильцов перед управляющими компаниями – неплатежи владельцев муниципального жилья, – подтвердила слова своего коллеги Елена Хорошева, генеральный директор управляющей компании «Жилсервис». – А неплательщиков поощряет закон. Каждый раз мы должны входить в их положение о невозможности платы за проживание. Некоторые наниматели, чаще это необеспеченные люди, привыкли пользоваться тем, что получают, и при этом не платят за проживание и услуги ЖКХ.

В качестве наглядного примера Елена Николаевна привела 149-квартирный дом во Всеволожске, в котором 30 квартир были приобретены городской администрацией для очередников, а остальные находятся в частной собственности. Общая сумма задолженности по этому дому составляет 2 млн 250 тысяч рублей, из них 1 млн 700 тысяч, то есть большая часть долга, – за нанимателями социального жилья.

– Самыми дисциплинированными плательщиками, – говорит Елена Николаевна, – действительно являются пенсионеры, у людей более молодого возраста приоритеты иные: кредит, детский сад, дорога, питание, отпуск, учеба в институте. Оплата квитанций в этом списке приоритетов у них, как правило, стоит на последнем месте.

Взыскивать задолженности управляющим компаниям приходится через суд, а этот процесс длительный по времени и не всегда приносит реальные плоды. Если человек не работает, где он возьмет деньги для того, чтобы заплатить долг? Судебные процессы для нас повседневная реальность, они идут в постоянном режиме. Ходим в суды как на работу.

Любой руководитель управляющей компании, планируя свою деятельность, прежде всего должен расплатиться за уже поставленные ресурсы – воду, тепло, электроэнергию. Без этих первостепенных платежей в новый отопительный сезон не войти. Если жильцы не заплатили за услуги, то средств на подготовку домов к зиме у управляющей компании просто не остается. Не остается средств и на все другие проблемы, связанные с эксплуатацией домов. Общая сумма долга по 20-ти домам, которые обслуживает ООО «Жилсервис», составляет 12,5 млн рублей. И если, по мнению жильцов, их управляющая компания работает неэффективно, то причину чаще всего следует искать в хронических неплатежах, с которыми приходится иметь дело постоянно.

У каждого дома своя судьба и свои проблемы, но проблема долгов неплательщиков для всех управляющих компаний является единой. В новостройках проблем еще больше, чем у нас. Там много купленных, но незаселенных квартир. Если дом строился по договору долевого участия, то могла произойти и переуступка собственности. Собственников тогда не найти, в квартиру не войти, а долги копятся.

Возникает парадоксальная ситуация: население должно управляющим компаниям, те – ресурсникам, а ресурсоснабжающие организации – поставщикам воды и электроэнергии. Так что в суды ходят все, кто оказался замкнутым в этот порочный круг неплатежей. Можно ли его разорвать?

– Как вариант, – считает Елена Хорошева, – ресурсники за свои услуги получают деньги непосредственно от потребителей.

Найти общий язык

Взыскание задолженностей – головная боль многих ТСЖ, ведь они подписывают с ресурсоснабжающими организациями договоры на стопроцентную оплату услуг. Но, оказывается, можно жить и без долгов. Константину Золотухину, председателю ТСЖ «Южная долина-2», образцово-показательной частной структуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства, основанной в 2011 году, есть чем гордиться.

– Каждый год мы составляем план текущего ремонта, куда входит перечень работ по содержанию жилья. Намеченное – всегда выполняем. Достаточно взглянуть на наши подвалы, чердаки, лифты, газоны. Все находится в хорошем состоянии. Мы благоустроили и привели в надлежащий вид детскую площадку. В соседнем дворе установили тренажеры для тех, кто постарше. А еще у нас в ТСЖ активно реализуются экологические проекты. Практикуется раздельный сбор мусора. Недавно вот в порядок близлежащий лес привели. Организовали субботник, убрали мусор.

Для того чтобы наладить взаимоотношения с неплательщиками, необходимо кардинально менять менталитет жильцов, – считает Константин Владимирович. – Они должны понимать, что граница ответственности не только внутри квартиры, но и за ее пределами. Нужно повышать правовую грамотность жильцов в сфере ЖКХ, вовлекать их в процессы, чтобы сформировать четкую причинно-следственную связь между оплатой коммунальных услуг и результатами в доме и во дворе. Мы все вместе должны решать проблемы и отвечать за благоустройство подъездов и придомовых территорий. Донести эту мысль до жильцов сегодня можно через социальные сети, совместное проведение субботников. Если кто-то из жильцов принял участие в уборке придомовой территории, то он вряд ли позволит своему соседу бросить на убранный участок окурок.

Понимаю, что иногда трудно работать с населением. Но надо уметь находить общий язык! И трудиться. Делать что-то спустя рукава точно не получится!

Держимся на личных отношениях

«Ресурсников», а, точнее, ресурсоснабжающую организацию, на совещании представлял Василий Рубин, генеральный директор ОАО «Всеволожские тепловые сети».

Эта компания работает на рынке с 2010 года. Учредитель – муниципальное образование «Город Всеволожск». Главной задачей компании является снабжение г. Всеволожска тепловой энергией в виде тепла и горячей воды, а также снабжение питьевой водой и канализирование сточных вод, т.е. предоставление всех коммунальных услуг, кроме поставки электроэнергии и газоснабжения.

Под управлением ВТС находится 13 котельных, но, как водоснабжающая организация, компания покупает воду у МП «Единая Служба Заказчика» и у «Водоканала» Санкт-Петербурга. Канализационные стоки транслируются в канализационные очистные сооружения «Водоканала» Санкт-Петербурга.

Кроме того, ВТС принимает ливневые стоки. В ведении предприятия более

300 км трубопроводов. В компании работает более 500 человек, которые обслуживают население Всеволожска и часть п. Колтуши.

– Когда-то давно Наполеон сказал в назидание потомкам: «Для войны нужны деньги, деньги и ещё раз деньги!». Как бы мы ни хотели думать иначе, но в основе лежат финансы, – начал свое выступление Василий Аркадьевич. – Фактически 80% потребителей предоставляемых нами услуг – это население. И лишь 20% – это юридические лица. Схемы работы с ними понятны и прозрачны: не заплатил за поставленные услуги – прекращается их предоставление. Если возникают проблемы – мы знаем, как их решить.

С населением картина иная. На сегодняшний день долги населения нашей компании, включая частный сектор, превышают 200 млн рублей. Для нас это очень много. Это двухмесячные поступления в наш бюджет.

Казалось бы, и здесь есть решение, есть процедура взыскания долгов. Но «рычагов воздействия» на неплательщиков в итоге у нас нет. Если частный дом мы ещё как-то можем отключить, то многоквартирный дом – нет. Если проживающие в нём люди не будут платить за поставленные услуги вообще, то отключить их от источников подачи тепла и воды мы не сможем.

Так и происходит. Мы можем получать исполнительные листы по взысканию долгов, что занимает полгода, но на наши меры ряд управляющих компаний придумали свои контрмеры, исключающие возможность взыскания нами с них задолженности. Я не стану здесь рассказывать об их ухищрениях, но замечу, что уклоняются они от уплаты задолженности весьма эффективно.

Приведу, условно, такой пример: приходит некая компания N, берёт в управление несколько жилых домов – и не платит. Мы встречаемся с руководством этой компании и требуем оплаты за предоставленные услуги, а они нам в ответ – платить не будем, пока не предоставите нам судебное решение и исполнительный лист. И вот уже много лет мы «работаем» с ними в таком «режиме». И подобное поведение со стороны таких злостных неплательщиков вполне себе законно. На них управы нет. Имущества у них нет. Дома, взятые в управление, не являются их собственностью. Когда мы добиваемся через суд взыскания с них задолженности, компании умышленно банкротятся, но как грибы после дождя возникают снова, правда, уже под другими названиями. И всё начинается сначала…

– Во-первых, у нас отнюдь не совершенные федеральные законодательные акты, регулирующие эту сферу деятельности, а во-вторых, они абсолютно не синхронизированы, – продолжил В.А. Рубин, – в итоге страдает вся система жизнеобеспечения населения: не платят нам, мы не платим нашим поставщикам – энергетикам, газовщикам. Но отмечу, что наши поставщики могут нас «отключить», а мы своих неплательщиков – нет.

К примеру, в многоквартирном доме не платят 10% жильцов, но труба подачи – одна. Мы же не можем распределить долги на всех жителей, увеличив цену за поставляемые услуги, поскольку тарифы устанавливает соответственный комитет в правительстве Ленинградской области. Если я как руководитель предприятия сегодня хоть на копейку самовольно увеличу стоимость кубометра воды или гикакалории тепла – завтра же буду объясняться в прокуратуре.

Вся наша отрасль держится не на том, – с горечью говорит Василий Рубин, – что выстроена понятная экономическая схема работы; она держится на личных отношениях. Представьте себе, что все руководители тех или иных компаний, обеспечивающих жизнедеятельность города, начнут друг друга «отключать» из-за долгов. Город умрёт! И потому мы всякий раз договариваемся друг с другом, понимая ответственность перед людьми.

Поэтому ответственно заявляю, что подобное положение дел – ненормально! Должна работать экономика! Придя в магазин и купив что-то, никто не уйдёт из него, не заплатив. Того, кто не платит, – преследуют по закону! У нас же всё не так! Мы выпускаем продукцию, поставляем её потребителям, а нам за неё не платят! Нонсенс!

Уровень рентабельности, за счёт которого можно было как-то держаться на плаву, должен быть не менее 1,5%. А наш, если можно так выразиться, «стандартный неплатёж» – 5%! А если взять в целом по Ленинградской области, то недоплата составляет 14%! Что такое 14%? К примеру, средний сбор платежей в возглавляемой мной организации порядка 100 млн руб-лей. Подсчитать убытки несложно. Если кто-то думает, что коммунальщики «купаются в деньгах», – они глубоко ошибаются. И нужно понимать, что ЖКХ состоит из жилищного хозяйства и коммунального. Мы принадлежим к последнему!

К примеру, если жилищник не собрал деньги, он не покрасит лестницу, а если не собрал деньги коммунальщик – то это кончается отключениями и коллапсами!

При этом мы содержим распределительные сети, а тарифов на наши услуги расходов на капитальный ремонт, вы не поверите, – нет. Они не заложены! А у нас 8 аварийных бригад день и ночь латают изношенные трубы и не вылезают из аварий!

В итоге все расходы на ремонт тепловых и водопроводных сетей ложатся на собственника, т.е. на муниципалитет.

Я очень надеюсь, что после объединения администраций города и района положение улучшится; эту надежду в меня вселяет внимание, которое стали уделять власти предержащие к этой давно перезревшей проблеме.

Сейчас очень много говорят о привлечении частного капитала в сферу ЖКХ. Но давайте всё-таки быть реалистами. Частный капитал придёт туда, где высока рентабельность. С нашим уровнем рентабельности – это очень похоже на «маниловщину».

И потому, коль все финансовые тяготы по ЖКХ сейчас возложены на муниципальные органы власти, то они и должны этим заниматься серьёзно. Они ответственны перед жителями. Другого пути нет.

Продолжение следует…

Александр Матвеев, представляющий в областном Законодательном собрании Всеволожский район и не понаслышке знакомый с данной темой, предложил руководителям управляющих компаний письменно обратиться в его адрес с конкретными и аргументированными предложениями о том, каким образом можно решить проблему неплатежей. Только после того, как эти предложения пройдут слушания на профильных комиссиях ЗакСа и получат необходимое заключение, они могут стать содержанием новой законодательной инициативы.

Подводя итоги встречи, глава районной администрации Андрей Низовский отметил, что в подобном составе и тем более в присутствии многочисленных представителей СМИ, такая встреча проводится впервые:

– Сегодня у всех была возможность высказаться и, как минимум, мы не только вынесли в публичную плоскость наиболее острые вопросы, но и наметили шаги решения многих из них. Я предлагаю сделать подобные встречи регулярными. Но должен заметить, что в следующий раз просто поговорить о существующих проблемах уже не получится. У журналистов очень хорошая память, и нам буквально по пунктам придется отчитаться о работе, которую мы сделали по поднятым вопросам. Скоро у нас как раз рабочее совещание по подготовке к будущему отопительному сезону, уверен, что проведем мы его с соответствующим настроем, то есть говорить будем о результате, о том, как его достигнем. С проблемами и препятствиями все ясно уже сегодня. Причем для всех.

Публикацию подготовили: Нина УСТИЧЕВА, Светлана ЗАВАДСКАЯ, Ирэн ОВСЕПЯН, Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА