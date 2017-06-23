Во Всеволожске внедряют электронные больничные

В двух медицинских учреждениях Ленинградской области с 1 июля можно будет оформить листок нетрудоспособности в электронном виде. Больничный в форме электронного документа будут выдаваться с письменного согласия пациента во Всеволожской клинической межрайонной больнице и в Кировской межрайонной больнице.

Со временем список будет расширяться согласно плану-графику Ленинградского отделения Фонда социального страхования, предусматривающему поэтапное подключение всех медицинских организаций области к данному информационному взаимодействию. Одним из условий реализации нововведения является техническая готовность медицинских организаций к оформлению больничного в электронном виде, сообщает ЛРО Фонда социального страхования.

Электронный листок нетрудоспособности способен облегчить жизнь как работникам и работодателям, так и медицинским организациям. Врачу потребуется меньше времени на заполнение бумаг. Пациенту не надо будет получать на руки листок нетрудоспособности, передавать его работодателю, потом возвращаться в поликлинику и вносить изменения в документ, если в нем обнаружены ошибки.

Работодателям не придется вести архив этих документов, значительно уменьшается вероятность ошибок в расчете выплат по листкам нетрудоспособности со стороны работодателей. К тому же подделать электронный больничный лист практически невозможно, информация о страховом случае будет доступна на всех этапах.

Напоминаем, что закон о внедрении электронного больничного вступает в силу с 1 июля 2017 года. Документ предусматривает возможность оформления листка нетрудоспособности как на бумажном носителе, так и с согласия пациента в форме электронного документа, который будет заверен усиленной квалифицированной электронной подписью.