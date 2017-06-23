В Таврическом дворце назвали лучших региональных чиновников. Четверо победителей профессионального конкурса – из Ленинградской области. На торжественной церемонии, приуроченной ко Дню государственной службы, были названы победители ежегодного конкурса «Петербургский чиновник», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти. Победа в номинации «Губернский чиновник» досталась главному специалисту отдела по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации Всеволожска Егору Гунцовскому.

Приз в номинации «Сельский староста» достался старосте деревни Озерешно Гатчинского района Олегу Белову. Лауреатом в номинации «Молодое поколение» стал главный специалист административной комиссии Пудостьского сельского поселения Гатчинского района Николай Коугия. Премии также была удостоена депутат Законодательного собрания Ленинградской области Лариса Пункина в номинации «Народный избранник».

Дипломы и символ конкурса — шляпы-цилиндры – вручили лауреатам вице-губернатор — руководитель аппарата губернатора и правительства Ленинградской области Михаил Кучерявый и директор Северо-Западного института управления при Президенте РФ Владимир Шамахов.

В этом году за звание лучшего боролись 82 чиновника. За самых достойных кандидатов в рамках интернет-голосования свои голоса отдали более 200 тысяч человек. Победа в конкурсе, который проводится на протяжении шести лет, говорит о признании заслуг управленца среди коллег и граждан.