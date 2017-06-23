Всеволожское ДРСУ приглашает всех неравнодушных жителей района принять участие в больших субботниках, который пройдут 8 и 22 июля.

Напомним, в минувшую субботу на участке дороги пос. им. Свердлова – Всеволожск с 12-го по 22-й километр сотрудники Всеволожского дорожно-строительного управления (ДРСУ) и волонтеры провели субботник по уборке мусора с обочин.

Дорожники и их юные помощники потрудились на славу – по словам ответственного за проведение субботника, заместителя начальника Всеволожского ДРСУ Николая Колупаева, было собрано 16 кубометров разнообразного мусора. Пластиковые и стеклянные бутылки, полиэтиленовые пакеты, другие бытовые отходы, наносящие ущерб экологии и внешнему виду территории, прилегающей к дороге, вывезены для утилизации на полигон. В субботнике приняли участие около 35 человек, в числе которых сотрудники Всеволожского ДРСУ и молодежь из города Всеволожска.

Это уже второй субботник, организованный комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области в рамках Года экологии в России. Проведение больших субботников в первой половине июня позволило вывезти с обочин дорог Ленинградской области почти тысячу кубометров мусора.

Желающие сделать дороги чище, а жизнь светлее и радостнее, могут обратиться за дополнительной информацией по телефону 8-911-929-97-62 (Николай Иванович Колупаев).

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА