В двух медицинских учреждениях Ленинградской области с 1 июля можно будет оформить листок нетрудоспособности в электронном виде. Больничный в форме электронного документа будут выдаваться с письменного согласия пациента во Всеволожской клинической межрайонной больнице и в Кировской межрайонной больнице. Со временем список будет расширяться согласно плану-графику
Район – наш дом, приберемся в нем!
Всеволожское ДРСУ приглашает всех неравнодушных жителей района принять участие в больших субботниках, который пройдут 8 и 22 июля.
Напомним, в минувшую субботу на участке дороги пос. им. Свердлова – Всеволожск с 12-го по 22-й километр сотрудники Всеволожского дорожно-строительного управления (ДРСУ) и волонтеры провели субботник по уборке мусора с обочин.
Дорожники и их юные помощники потрудились на славу – по словам ответственного за проведение субботника, заместителя начальника Всеволожского ДРСУ Николая Колупаева, было собрано 16 кубометров разнообразного мусора. Пластиковые и стеклянные бутылки, полиэтиленовые пакеты, другие бытовые отходы, наносящие ущерб экологии и внешнему виду территории, прилегающей к дороге, вывезены для утилизации на полигон. В субботнике приняли участие около 35 человек, в числе которых сотрудники Всеволожского ДРСУ и молодежь из города Всеволожска.
Это уже второй субботник, организованный комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области в рамках Года экологии в России. Проведение больших субботников в первой половине июня позволило вывезти с обочин дорог Ленинградской области почти тысячу кубометров мусора.
Желающие сделать дороги чище, а жизнь светлее и радостнее, могут обратиться за дополнительной информацией по телефону 8-911-929-97-62 (Николай Иванович Колупаев).
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА