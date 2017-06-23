В двух медицинских учреждениях Ленинградской области с 1 июля можно будет оформить листок нетрудоспособности в электронном виде. Больничный в форме электронного документа будут выдаваться с письменного согласия пациента во Всеволожской клинической межрайонной больнице и в Кировской межрайонной больнице. Со временем список будет расширяться согласно плану-графику
Движение в Токсовском тоннеле ограничат с 26 июня
В связи с началом ремонтных работ в Токсовском тоннеле под основным ходом КАД с 26 июня по 1 декабря будет перекрыто одно направление.
Одна половина тоннеля по направлению в Ленинградскую область будет полностью закрыта для движения автомобильного транспорта. Введено ограничение пропускной способности тоннеля. Организован перепуск движения на вторую половину, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки со световой индикацией, водоналивные барьеры, а также смонтированы сигнальные фонари дежурного освещения.
Работы будут производиться в 3 смены в круглосуточном режиме.