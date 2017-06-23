В связи с началом ремонтных работ в Токсовском тоннеле под основным ходом КАД с 26 июня по 1 декабря будет перекрыто одно направление.

Одна половина тоннеля по направлению в Ленинградскую область будет полностью закрыта для движения автомобильного транспорта. Введено ограничение пропускной способности тоннеля. Организован перепуск движения на вторую половину, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки со световой индикацией, водоналивные барьеры, а также смонтированы сигнальные фонари дежурного освещения.

Работы будут производиться в 3 смены в круглосуточном режиме.