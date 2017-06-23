Торжественно-траурное мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби, состоялось 22 июня на Румболовском мемориальном комплексе.

В памятной акции приняли участие: глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, глава МО «Город Всеволожск» Ангелина Плыгун, депутат районного совета депутатов Валентина Зеленская, председатель Совета ветеранов микрорайона Котово Поле Наталья Алексеева, ветераны Великой Отечественной войны и школьники.

Андрей Низовский в своем обращении к участникам митинга сказал:

– В 4 часа утра 22 июня 1941 года жизнь всего нашего народа в одночасье поделили на до и после. Беда вошла в каждый дом, в каждую семью. В этот день для нашего народа начался подвиг длиною в четыре года… Главный урок Великой Отечественной войны – понимание на генном уровне цены и ценности мира. Нет такой цели, которая оправдывала бы страдания людей. Сегодня, спустя 76 лет, мы помним. 22 июня – скорбная дата. Но это также день, когда мы особенно остро чувствуем ответственность, которая лежит на нас сегодня: за наших детей, за близких, за весь народ, за нашу Великую страну – Россию!

Тронули сердца участников митинга и слова, произнесенные отцом Романом Гуцу, настоятелем храма Спаса Нерукотворного Образа на «Дороге Жизни». По окончании акции в знак памяти к мемориалу «Никто не забыт и ничто не забыто» и к могилам павших героев были возложены цветы, а в небо взлетели белые воздушные шары и белые воздушные голуби. В мероприятии, подготовленном и проведенном сотрудниками Всеволожского Центра культуры и досуга Олегом Шишовым и Ниной Рудаковой, участвовали воспитанники театра-студии «Отражения».

Фото Антона КРУПНОВА