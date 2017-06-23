Проект финансирования строительства виадука во Всеволожске направлен депутатам Законодательного собрания. Именно депутатам решать вопрос, каким образом будет финансироваться строительство. Об этом «Всеволожским вестям» сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин.

– Депутатам ЗакСа предложено рассмотреть несколько вопросов по финансированию, – отметил Михаил Москвин. – Один из них – это выпуск облигаций правительства. Выпуск таких займов прорабатывается депутатской комиссией.

Отметим, после того, как конкретный механизм финансирования будет определен, станет возможным строительство этого объекта. Кстати, идея выпуска облигаций для финансирования инфраструктуры обсуждается не первый год – как на федеральном уровне, так и в регионах.

Ирэн ОВСЕПЯН