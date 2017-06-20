Субботний вечер в читающем городе

17 июня в рамках праздника книги «Читающий город 2017» состоялась встреча с читателями на открытом воздухе. Её организовали и провели библиотекари совместно с работниками Всеволожского ЦКД. Всё началось с небольшого интерактивного представления на сцене у Дома культуры, где детей встречали герои полюбившейся всем сказки Льюиса Кэрролла.

Алиса встретила белого Кролика, и он пригласил её и всех ребят в Читающий город. Попасть туда им помог волшебный танец, который они исполнили вместе с детьми. И завертелась, закружилась, ожила сказка…

Ведь только в сказке существует «Переулок Щедрости», в котором возможна акция Буккроссинг (Книговорот), когда каждый желающий мог принести из дома книгу и поменять её на другую (работники Всеволожского ЦКД тоже принесли книги). Акция завершилась, когда все книги разобрали любители чтения.

А на «Улице Читателей» была развёрнута летняя библиотека, на территории которой работники Всеволожской городской детской библиотеки Галина Дрегуляс и Марина Шемшученко весело и ненавязчиво прививали детям любовь к чтению, обсуждая с ребятами героев любимых книг, вовлекая их в участие в викторинах.

И всё это время на «Площади Весёлых затей» искрилась и переливалась интерактивная игровая программа с героями сказки «Алиса в Стране Чудес». Ребята побывали на Безумном чаепитии у Шляпника, покормили Чеширского кота, прошли через кроличью нору, сварили Королеве вкусное варенье и поиграли в королевский крокет.

Кульминацией праздника стало выступление известного детского писателя Бориса Алмазова. Борис Александрович – личность необыкновенно многогранная: бард, педагог, журналист, историк казачества. И что примечательно, во всем, за что берется, Алмазов достигает высоких результатов, а дети от него просто без ума. Он не первый раз приезжает во Всеволожск, и каждый его приезд – событие для читающей публики.

Праздник получился! Скажем здесь слова благодарности всем, кто подарил нашим детям минуты радости! Особое спасибо волшебнику, обеспечившему безоблачное солнечное небо!

Владимир КАМЫШЕВ

Фото Антона ЛЯПИНА

20 Июнь, 2017
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