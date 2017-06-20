Субботний вечер в читающем городе

17 июня в рамках праздника книги «Читающий город 2017» состоялась встреча с читателями на открытом воздухе. Её организовали и провели библиотекари совместно с работниками Всеволожского ЦКД. Всё началось с небольшого интерактивного представления на сцене у Дома культуры, где детей встречали герои полюбившейся всем сказки Льюиса Кэрролла.

Алиса встретила белого Кролика, и он пригласил её и всех ребят в Читающий город. Попасть туда им помог волшебный танец, который они исполнили вместе с детьми. И завертелась, закружилась, ожила сказка…

Ведь только в сказке существует «Переулок Щедрости», в котором возможна акция Буккроссинг (Книговорот), когда каждый желающий мог принести из дома книгу и поменять её на другую (работники Всеволожского ЦКД тоже принесли книги). Акция завершилась, когда все книги разобрали любители чтения.

А на «Улице Читателей» была развёрнута летняя библиотека, на территории которой работники Всеволожской городской детской библиотеки Галина Дрегуляс и Марина Шемшученко весело и ненавязчиво прививали детям любовь к чтению, обсуждая с ребятами героев любимых книг, вовлекая их в участие в викторинах.

И всё это время на «Площади Весёлых затей» искрилась и переливалась интерактивная игровая программа с героями сказки «Алиса в Стране Чудес». Ребята побывали на Безумном чаепитии у Шляпника, покормили Чеширского кота, прошли через кроличью нору, сварили Королеве вкусное варенье и поиграли в королевский крокет.

Кульминацией праздника стало выступление известного детского писателя Бориса Алмазова. Борис Александрович – личность необыкновенно многогранная: бард, педагог, журналист, историк казачества. И что примечательно, во всем, за что берется, Алмазов достигает высоких результатов, а дети от него просто без ума. Он не первый раз приезжает во Всеволожск, и каждый его приезд – событие для читающей публики.

Праздник получился! Скажем здесь слова благодарности всем, кто подарил нашим детям минуты радости! Особое спасибо волшебнику, обеспечившему безоблачное солнечное небо!

Владимир КАМЫШЕВ

Фото Антона ЛЯПИНА

