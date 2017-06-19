Холодную воду ненадолго отключат

ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает, что 22 июня с 10.30 до 14.30 будет прекращена подача хоз. питьевой воды всем абонентам, получающим воду от ВОС г. Всеволожска, в связи с выполнением неотложных работ на водоводе:

- проведение заключительного этапа проверки электронного блока (ЭБ) прибора учета расхода питьевой воды US-800 (заводской номер 1804), расположенном на ВОС г. Всеволожска;

- устранение утечки на водоводе ул. Дорожная, д. 18;

- устранение утечки на водоводе Ду-400 ул. Ленинградская, д. 11.

В связи с прекращением подачи ХВС в микрорайоне Южный 22 июня с 10.30 до 14.30 будет прекращена подача ГВС.