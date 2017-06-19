Одиннадцать семей из Всеволожского района приняли участие в соревнованиях «Эко-спортивная семья».

Веселый праздник с конкурсами, интеллектуальными и творческими заданиями, мини-дискотекой был приурочен к Году экологии в России. Инициатором проведения соревнований выступил Совет молодежи при администрации МО «Всеволожский муниципальный район».

– Пусть проведение таких важных мероприятий станет доброй традицией, – приветствуя участников соревнований, отметила заместитель главы администрации по социальному развитию Елена Фролова. – С почином!

Сегодня в районе реализуются программы, направленные на повышение статуса семьи и семейных ценностей. К примеру, на протяжении многих лет мы чествуем золотых юбиляров. Теперь благодаря Совету молодежи в районе зарождается новое сообщество – семейные клубы для молодых.

Как отметила член Молодежного совета Ольга Новикова, конкурс «Эко-спортивная семья» организован с целью пропаганды семейных ценностей среди молодых семей.

– Наша задача – создать условия для развития семейных клубов во Всеволожском районе, – отметила Новикова. – Хотелось бы, чтобы в таких сообществах много времени уделялось занятиям спортом и участию в культурных мероприятиях. Сегодня в районе всего пять семейных клубов.

По итогам соревнований первое место заняла семья Куликовых из города Всеволожска.

– Мы не ожидали, что окажемся самыми быстрыми и ловкими, – делились впечатлениями после состязания супруги Куликовы. – Очень рады, что уносим домой кубок победителей.

Ирэн ОВСЕПЯН