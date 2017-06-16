Гостей праздника ждут яркие и зажигательные номера творческих коллективов Всеволожского района, настольные игры, выставки, экстремальное шоу, акробатика на спортивных батутах, конкурсы и многое другое. Пришедшие смогут принять участие в мастер-классах по скейтборду, роликам, вмх, самокату, паркуру и трикингу, пройти лазерный лабиринт и просто отлично провести время! Начало в 15.00. Вход свободный.