В связи с началом производства работ по ремонту асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по Всеволожскому проспекту, расположенного в границах от ул. Гоголя до ул. Взлетной, с 25 по 30 июня возможны кратковременные прекращения транспортного движения на данном участке автомобильной дороги.
25 июня во Всеволожске состоится фестиваль «День молодёжи»
Гостей праздника ждут яркие и зажигательные номера творческих коллективов Всеволожского района, настольные игры, выставки, экстремальное шоу, акробатика на спортивных батутах, конкурсы и многое другое. Пришедшие смогут принять участие в мастер-классах по скейтборду, роликам, вмх, самокату, паркуру и трикингу, пройти лазерный лабиринт и просто отлично провести время! Начало в 15.00. Вход свободный.