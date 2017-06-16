Ремонт Всеволожского проспекта

В связи с началом производства работ по ремонту асфальтобетонного покрытия участка автомобильной дороги по Всеволожскому проспекту, расположенного в границах от ул. Гоголя до ул. Взлетной, с 25  по 30 июня  возможны кратковременные прекращения транспортного движения на данном участке автомобильной дороги.

16 Июнь, 2017
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