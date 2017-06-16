24 июня в пос. Токсово, на трамплине, будет проходить соревнование «Белые ночи». Все желающие смогут посмотреть прыжки на лыжах с трамплина на фоне ночного неба. Выступать будут мастера, то есть люди, имеющие большой опыт прыжков, в том числе с зарубежных трамплинов. Ожидается, что спортсмены приедут из разных уголков России (из Москвы, Сортавалы, Нижнего Новгорода и т.д.). Начало соревнований в 22.00. Прыжки будут продолжаться до 24.00. Вход на смотровые площадки – свободный.