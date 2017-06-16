Завершаются последние приготовления к открытию долгожданного детского сада в Янино, который распахнет свои двери для малышей уже 1 сентября. Об этом по итогам выездного совещания заявил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

Как пояснил глава администрации, сейчас идет устранение мелких замечаний, оснащение, формирование штата, устройство подъездной дороги. «Все эти вопросы решаются в плановом порядке, времени у нас достаточно», – подчеркнул Андрей Низовский.

Открытия нового детского сада ждут в Янино и ближайших к поселку населенных пунктов уже давно. Скорейшему вводу социального объекта мешали споры вокруг земельных участков, по которым должна пройти подъездная дорога, а также строительство по соседству нового жилого комплекса – башенный кран работал в опасной близости от территории, где в будущем будут гулять малыши. Сегодня эти вопросы уже решены, садик готов к визиту приемной комиссии. В этом мнении сошлись все участники совещания, на котором присутствовали представители государственного строительного надзора, районного комитета образования, а также строительных компаний.

После получения государственной лицензии новое дошкольное образовательное учреждение будет готово к открытию, которое намечено на День знаний – 1 сентября.