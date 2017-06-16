В среду, 14 июня, в Культурно-досуговом центре «Южный» состоялся круглый стол, посвященный одной из наиболее острых проблем населения – взаимные неплатежи в системе жилищно-коммунального хозяйства.

Инициатором собрания выступил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. В обсуждении проблем и их решении приняли участие и.о. первого заместителя главы администрации Сергей Ладыгин; депутат ЗакСа Ленобласти Александр Матвеев; генеральный директор ООО «ЖКК» Игорь Колтунов; первый заместитель директора МП «Единая служба Заказчика» ВР ЛО Елена Пятачкова; депутат городского совета депутатов Елена Хорошева; генеральный директор ОАО «ВТ Сети» Василий Рубин; директор МП «Единая Служба Заказчика» Александр Козлов; советник главы администрации по строительству и экологии Дмитрий Альхов; начальник службы ТЭК и РУ МП «Единая служба заказчика» Ольга Смолина; член Общественной палаты Олеся Румянцева; председатель ТСЖ «Южная Долина – 2» Константин Золотухин.Записи

Очередной круглый стол посвятили проблеме взаимных неплатежей в системе ЖКХ, особенностям тарифообразования и влиянию развития инженерных систем на стоимость услуг для физических и юридических лиц.

Первым взял слово Андрей Александрович: «Я рад приветствовать вас на заседании нашего круглого стола. Речь пойдет как о задолженности, существующей у некоторых физических лиц перед управляющими компаниями, так и о куда более серьезных долгах, которые имеют место быть между юридическими лицами, входящими в цепочку поставщиков основных ресурсов. Хочу особо подчеркнуть, что наша цель – выявить препятствия, которые мешают работать системе, смысл которой – прост. Это предоставление жителям района, каждого его населенного пункта – качественных коммунальных услуг. Если у конкретного человека в квартире из крана перестает течь вода, то он видит очевидную проблему. Но это верхняя часть айсберга. Сегодня мы постараемся показать, как система работает в целом, где и почему она может давать сбой».

Одной из главных причин возникновения задолженностей по оплате, по словам Елены Хорошевой, является неплатежи владельцев муниципального жилья. По закону они получают все виды коммунальных услуг, но не платят за них. При этом взыскать с них долг через суд практически невозможно.

Затем слово предоставили Сергею Ладыгину. Он наглядно показал, как работает четырехступенчатая схема предоставления услуг ЖКХ. «Прежде всего, есть основные поставщики ресурсов: воды, газа, электричества. С ними заключают договора на оказание услуг ресурсоснабжающие организации, которые в свою очередь предоставляют полученные ресурсы управляющим компаниям. И вот уже управляющие компании передают эти водо- и энергоресурсы конечным потребителям, то есть жильцам домов», – пояснил Сергей Викторович. Он добавил, что зачастую управляющие компании не могут выполнять необходимые работы из-за недостатка финансовых средств, который возникает вследствие неоплаты коммунальных услуг.

Подводя итоги, участники круглого стола решили воспользоваться предложением присутствовавших журналистов и создать план освещения материалов о работе служб ЖКХ Всеволожского района в средствах массовой информации. Таким образом специалисты надеются сделать свою работу понятнее для жителей, а также уменьшить число тех, кто не оплачивает коммунальные услуги.

Фото Антона ЛЯПИНА