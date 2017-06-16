12 июня в поселке Щеглово в рамках акции «Область без наркотиков» и в честь Дня России прошёл большой спортивный праздник «Сильная Россия – Здоровая Россия!»

Организаторы решили отойти от традиционных форм празднования и провести мероприятие в ином формате, сообщает администрация МО «Щегловское сельское поселение». Всё началось с Щегловской экскурсионной пробежки. Спортивная молодёжь из соседних поселений приехала заранее, чтобы зарегистрироваться и получить номера для пробега.

Число участников составило 32 человека: жители пос. Щеглово, представители Молодёжных советов из Романовки, поселка им. Морозова, Янино, Мельничного Ручья, Новодевяткинского и Колтушского поселений. Праздник был открыт приветственными словами от организаторов – активных участников пробежки: депутатов Щегловского поселения, представителей Щегловского ДК и МОБУ ДОД «Детская школа искусств». После разминки спортсмены вышли на старт во главе с направляющими: председателем Молодёжного совета Всеволожского района Дмитрием Звонарёвым и председателем Молодёжного совета при администрации Щегловского поселения Натальей Середой.

Экскурсионная пробежка состояла из 7 остановок, где участников ждали юные краеведы Щегловской школы. Совмещая рассказ в рамках экскурсии о наиболее интересных и памятных местах Щегловского поселения с атлетической нагрузкой, участники вышли на финишную прямую. Первыми финишировали три спортсмена: золото – Роман Сорокин (пос. Щеглово), серебро – Александра Семёнова (пос. Колтуши), бронза – Аркадий Свирко (пос. Щеглово). Все остальные участники забега получили сертификаты за участие.

После награждения состоялся праздничный концерт с участием юниоров по чирлидингу «Шторм» из Санкт-Петербурга и детей поселка Щеглово, представивших вниманию зрителей свои творческие номера.

Праздник прошёл в атмосфере позитива и доброжелательности!