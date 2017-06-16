В понедельник, 19 июня, председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Юрий Запалатский планирует повторно проинспектировать ход строительства первого этапа развязки с КАД в створе Гражданского проспекта. Об этом он заявил по итогам недавнего визита на стройплощадку в составе представительной делегации.

Первым этапом строительства развязки с КАД в створе Гражданского проспекта является открытие движения автомобилей под КАД до улицы Верхней, чтобы жители западного Мурино могли выезжать на проспект Культуры с двух сторон. Инвестором строительства выступает ООО «УК Мурино», технический заказчик – ООО «Региональное агентство транспортной инфраструктуры», подведомственное Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Генеральный подрядчик – ООО «ДВК-Дорстрой». В рамках обустройства проезда под КАД также будет восстановлено дорожное покрытие ул. Верхней от ТРК «Северный молл» до границы работ по устройству проезда, протяженностью 1,93 км, и проезда от ул. Шоссейной до границы работ по устройству проезда, протяженностью 3,20 км.

Ход строительства объекта 13 июня проверила большая комиссия, которую работа подрядчика не удовлетворила. Юрий Запалатский отчитал застройщика так называемого «прокола» под КАДом, а увиденное на стройплощадке назвал «показухой».

– Меня нынешнее положение дел на стройплощадке ни в коем случае не устраивает! Здесь должны быть предупреждающие знаки, должны быть огороженные места, должен быть определён фронт работ, и, в конце концов, должно быть так, как на порядочной, хорошей стройке! Если я 19 июня приеду сюда опять и нынешняя прискорбная ситуация на стройплощадке не будет исправлена, имейте в виду, мы эту компанию просто снимем с объекта, – сказал он.

Пока жителям Западного Мурино и Бугров на въезде в город и выезде приходится стоять в пробках и делить один перекрёсток на Шоссейной улице. В качестве временной меры в мае здесь установили светофор со стрелкой, но полностью проблему это не решило: для жителей посёлка Мурино время ожидания проезда сократилось вдвое, однако тут же усложнилась ситуация с въездом в посёлок Бугры.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти

