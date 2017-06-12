Всеволожский народный театр вновь собрал 10 июня своих поклонников на постановку «Иллюзия счастья» по произведениям Ф.М. Достоевского. В отличие от премьеры, состоявшейся весной, спектакль проходил в сокращенном варианте.

Перед зрителями разыгрывались сцены только из романа «Идиот» и повести «Дядюшкин сон». Блестящая игра любимых актеров стала настоящим подарком для поклонников народного театра. Вторую часть этой большой постановки, в которой любовь и деньги состязаются за право обладания душой человека, зрители смогут посмотреть в малом зале Центра культуры и досуга 18 июня в 15.00. Следите за афишей!