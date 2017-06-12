Проект Социального кодекса (СК) Ленинградской области, рассмотренный в первом чтении областными парламентариями, проходит процедуру общественного обсуждения. Над текстом этого важного документа работала большая межведомственная группа, в которую вошли представители профессиональных сообществ Ленинградской области, юристы, депутаты, представители общественности, независимые научные эксперты. В ходе подготовки проекта изучался
«Иллюзия счастья» на сцене Всеволожского театра
Всеволожский народный театр вновь собрал 10 июня своих поклонников на постановку «Иллюзия счастья» по произведениям Ф.М. Достоевского. В отличие от премьеры, состоявшейся весной, спектакль проходил в сокращенном варианте.
Перед зрителями разыгрывались сцены только из романа «Идиот» и повести «Дядюшкин сон». Блестящая игра любимых актеров стала настоящим подарком для поклонников народного театра. Вторую часть этой большой постановки, в которой любовь и деньги состязаются за право обладания душой человека, зрители смогут посмотреть в малом зале Центра культуры и досуга 18 июня в 15.00. Следите за афишей!