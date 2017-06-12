Социальный кодекс проходит общественное обсуждение

Проект Социального кодекса (СК) Ленинградской области, рассмотренный в первом чтении областными парламентариями, проходит процедуру общественного обсуждения. Над текстом этого важного документа работала большая межведомственная группа, в которую вошли представители профессиональных сообществ Ленинградской области, юристы, депутаты, представители общественности, независимые научные эксперты.

В ходе подготовки проекта изучался опыт других субъектов Российской Федерации, была проведена тщательная инвентаризация социальных законодательных актов региона.

О том, что представляет собой Социальный кодекс, рассказала 9 июня на встрече с представителями общественности Всеволожского района Наталья Грибова, первый заместитель председателя комитета по социальной защите населения Ленинградской области. Обсуждение документа проходила в актовом зале КДЦ «Южный», куда приехали представители ветеранских и других общественных организаций со всех муниципальных образований.

Критерий нуждаемости – базовый принцип Социального кодекса. Это законодательно закрепленный уровень дохода гражданина. Если доход одиноко проживающего человека или каждого члена семьи ниже установленной суммы, то это дает право на получение социальной поддержки от государства. Размер среднедушевого денежного дохода будет ежегодно утверждаться законом об областном бюджете. В 2017 году он составляет 28 505 рублей.

В окончательном виде СК заменит собой более 60 различных областных законов и подзаконных актов. Гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки, будет легче ориентироваться в законах, в которых сейчас не каждому по силам разобраться.

Закон вступит в силу с января 2018 года. Переходный период, в течение которого сохраняется право всех получателей на выплаты на условиях действовавших ранее законов, продлится не менее 3-х месяцев – с 1 января 2018 года по 31 марта 2018 года.

Встреча вызвала большую заинтересованность жителей, многие из которых могут рассчитывать на меры социальной поддержки с учетом критерия нуждаемости.

С полным текстом законопроекта можно ознакомиться в интернете, а также в отделениях органов социальной защиты по месту жительства.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА