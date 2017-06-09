Пробег «Колобок» для малышей состоялся во Всеволожске

Сегодня, 9 июня, во Всеволожске прошел легкоатлетический пробег «Колобок» для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Несмотря на дождливую погоду, на Юбилейной площади собрались десятки юных бегунов, а также их родители и друзья.

Легкоатлетический пробег «Колобок» ежегодно проводится для популяризации оздоровительного бега среди дошколят и младшеклассников, а также для привлечения детей к занятиям физической культурой и спортом. Организатором спортивного мероприятия выступила администрация Всеволожского района. В рамках состязания ребята пробежали дистанции на 100, 200 и 500 метров.

Для гостей и участников пробега на Юбилейной площади провели развлекательную программу. Победителей наградили почетными грамотами и ценными призами.

Призовые места распределились следующим образом:

Мальчики и девочки 2006 г.р.:

1 место – Пащенко Ярослав; Фролова Таисия

2 место – Беляшов Родослав; Гулько Екатерина

3 место – Василько Петр; Назабчук Татьяна

Мальчики и девочки 2007 г.р.:

1 место – Кошевич Ярослав; Хлебникова Екатерина

2 место – Потемкин Сергий; Кривонос Мария

3 место – Поздняков Егор; Зимина Кристина

Мальчики и девочки 2008 г.р.:

1 место – Попков Марк; Стеманчук Алина

2 место – Паничевский Артем; Жукова Елизавета

3 место – Племянников Артем; Василькова Анна

Мальчики и девочки 2009 г.р.:

1 место – Корганашвили Богдан; Харина Кристина

2 место – Ковальчук Григорий; Еременко Елизавета

3 место – Колянин Артем; Жукова Василиса

Мальчики и девочки 2010 г.р.:

1 место – Шабалов Кирилл; Анисимова Алина

2 место – Бахвалов Ярослав; Бурдина Любовь

3 место – Шубуров Михаил; Мальцева Кристина

Мальчики и девочки до 5 лет включительно:

1 место – Саркисян Эдгар; Дидова Арина

2 место – Полищук Арсений; Курочкина Анна

3 место – Кукса Ян; Голохвастова Елизавета

Мальчики и девочки до 6 лет включительно:

1 место – Иелехт Артем; Григорьева Елизавета

2 место – Иванов Евгений; Евдокимова Таисия

3 место – Гороскурин Александр; Берекова Валерия.

Фото Антона ЛЯПИНА