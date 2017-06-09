Очередное заседание Административного совета при главе администрации МО «Всеволожский муниципальный район» состоялось на территории МО «Морозовское городское поселение». Главы поселений района и представители районной администрации собрались в конференц-зале ФГУП «Завод им. Морозова». Для обсуждения вопроса о сохранении и использовании объектов культурного наследия, а также исполнения поручения Президента РФ о формировании единого государственного регистра объектов культурного наследия на заседание приехали председатель комитета по культуре Ленинградской области Евгений Чайковский и его заместитель – начальник департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Александр Карлов, сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района.

Этот вопрос, инициированный главой администрации Всеволожского района Андреем Низовским, не оставил равнодушными и депутатов Законодательного собрания Ленинградской области – Саяда Алиева и Алексея Игонина. Со своей стороны, депутаты выразили готовность на законодательном уровне способствовать продвижению любых инициатив, способствующих выявлению и сохранению объектов культурного наследия на территории Всеволожского района.

Аналогичная позиция была обозначена со стороны районного совета депутатов – глава МО «Всеволожский муниципальный район» Ольга Ковальчук отметила: «Вопрос сохранения памятников назрел. Да, он трудный, поскольку необходимо взаимодействие всех уровней власти: на уровне поселений, района, комитета областного правительства… Депутаты тоже не должны оставаться в стороне. Но мы уже собрались вместе, чтобы работать над этим вопросом, и если у нас будет общее понимание проблемы, то будет и совместная работа, план, реализация которого даст результат!»