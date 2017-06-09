Всего в нынешнем году ЕГЭ во Всеволожском районе сдадут 775 выпускников школ. Как отметила ведущий специалист комитета по образованию администрации Всеволожского района Елена Изотова, все больше учащихся выбирают вместо базового профильный уровень сдачи ЕГЭ по математике.

– Во Всеволожском районе всего четыре пункта сдачи ЕГЭ, – проинформировала Изотова. – Это школы № 2 и № 3 во Всеволожске, Сертоловский центр образования и Кузьмоловская школа № 1. Экзамен проходит строго в определенном порядке. Среди нововведений нынешнего года – печать контрольно-измерительных материалов будет проходить в аудитории перед экзаменом. И там же после экзамена их будут сканировать. Это упрощает ЕГЭ и делает его еще более открытым.

По словам Елены Изотовой, как и большинство российских школьников, ребята Всеволосжкого района из экзаменов по выбору предпочитают сдавать обществознание, физику и биологию. Отметим, что ЕГЭ по русскому языку является обязательным наряду с математикой. Результат понадобится всем без исключения – он необходим как для получения школьного аттестата, так и для поступления в любой вуз России.

– В этом году возможность сдать ЕГЭ получили и родители, – рассказала Елена Изотова. – Не секрет, что некоторые взрослые волнуются больше детей. Это не может не сказаться на психологическом состоянии ребенка. Для того чтобы родители поняли, что процедура сдачи единого экзамена проходит в доброжелательной атмосфере, и не загоняли детей в угол, и был проведен экзамен для них. В свою очередь, педагоги также стараются разрядить ситуацию, чтобы не было лишних волнений.

Как отметили в комитете, первые результаты ЕГЭ будут известны уже 14 июня. А окончательно итоги подведут к 1 июля.

Ирэн ОВСЕПЯН

На фото Антона ЛЯПИНА всеволожские школьники сдают ЕГЭ по русскому языку

