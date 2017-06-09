8 июня в России отмечается День социального работника. И, конечно, поздравления принимают сотрудники комитета по социальным вопросам администрации Всеволожского района. В честь людей, которые связали свою жизнь с оказанием помощи нуждающимся в ней, во Всеволожском ЦКД был организован праздник.

Произнести искренние слова поздравлений за нелегкий самоотверженный труд социальным работникам Всеволожского района пришли депутат областного Законодательного собрания Александр Матвеев, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский и заместитель главы администрации по социальному развитию, в прошлом – сотрудник комитета по социальным вопросам Елена Фролова.

– Ваше сердце не черствеет, это очень важно. Всегда нужно вкладывать много человеческого тепла в вашу работу, потому что, если перестать реагировать на просьбы, ставить себя на место нуждающегося в вашей помощи – грош цена такой работе. Вы помогаете всем тем, кто нуждается в мерах социальной поддержки, чувствовать себя уверенно! – сказал Андрей Низовский.

Выступление главы администрации завершилось церемонией награждения социальных работников, а затем вниманию зрителей была представлена праздничная концертная программа.