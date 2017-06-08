12 июня на Юбилейной площади пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню России. Праздничные гулянья будут длиться весь день. Обширная программа праздника предусматривает развлечения для детей и взрослых. Праздничная программа: 10.00 – 19.00 – Благотворительный марафон по сбору средств Всеволожским благотворительным фондом «Ольга», направленный на организацию летней
В Мультицентре социальной и трудовой интеграции прошел выпускной
20 учащихся Мультицентра социальной и трудовой интеграции получили свидетельства по специальностям: «Швея», «Обувщик по ремонту обуви» и «Изготовитель художественных изделий из керамики».
Отметим, что только за прошлый год свидетельства о получении профессии и шанс на самостоятельную жизнь получили более 150 ребят. На начало апреля удалось трудоустроить 52 выпускника.
– Сегодня мы провожаем в новую жизнь самостоятельных, самодостаточных и счастливых учащихся, которых ожидает яркое будущее. Желаю каждому из вас шаг за шагом смело и гордо подниматься по своей трудовой лестнице и стать хорошими работниками.
В торжественном мероприятии приняли участие работодатели Ленинградской области, оказавшие помощь в организации учебного процесса, директора ПНИ, а также преподаватели, выпускники и их родители.
После торжественной церемонии вручения свидетельств при поддержке благотворительного фонда «Место под солнцем» для гостей праздника состоялся концерт, в котором приняла участие эстрадная певица Афина.
Соб. инф.