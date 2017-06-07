Кузьмоловское поселение наградили за активную уборку

5 июня муниципальное образование «Кузьмоловское городское поселение» наградили за активное участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная весна – 2017». Награждение состоялось в рамках праздничного мероприятия, посвящённого Дню эколога и Всемирному дню охраны окружающей среды, состоявшегося в администрации Президента РФ.

Награду из рук председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина получил и.о. главы администрации Кузьмоловского поселения Виктор Воронин, приглашённый на мероприятие.

Экологический субботник «Чистое Кузьмолово» прошёл в муниципальном образовании 13 мая 2017 года. В природоохранном мероприятии приняли участие, по самым скромным оценкам, около 500 жителей Кузьмоловского поселения. На работу вышли представители совета ветеранов, Молодёжного совета, специалисты коммунальных организаций, Дома культуры, администрации, депутаты совета муниципального образования и другие общественные организации поселения. Многие жители пришли вместе с детьми.

Представители руководства Кузьмоловского городского поселения отметили, что сотрудничество с ведущей отечественной экологической организацией продолжится. В планах участие в проектах, направленных на повышение уровня экологической культуры, просвещение и образование жителей муниципального образования.