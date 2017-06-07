В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части на транспортной развязке КАД на пересечении с Колтушским шоссе полностью перекроют съезды № 3 и № 4.

«В период с 7 по 9 июня будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезд № 3 с внутреннего кольца КАД в Ленинградскую область и съезд № 4 из Санкт-Петербурга на внешнее кольцо КАД», – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и смонтированы сигнальные фонари дежурного освещения.

«Информация о полном перекрытии съездов будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД», – добавил Илья Пузыревский.