6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, в Музее-усадьбе «Приютино» состоялось награждение победителей и призёров областного этапа конкурса любителей русской словесности.

Конкурс был организован Ленинградским областным институтом развития образования. Участие в нём приняли школьники со всей области. Ребята отправляли на конкурс прозу и поэзию. Лучшим из лучших вручили дипломы и книги. А произведения победителей и призёров будут опубликованы в сборнике «Юные любители русской словесности». После награждения для гостей провели экскурсию по музею-усадьбе.

Награждение было совмещено с Приютинскими чтениями, которые проводил театр-студия «Эксперимент». Выступающие читали стихи Пушкина.

Екатерина КОРОЛЕВА