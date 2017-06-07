5 июня муниципальное образование «Кузьмоловское городское поселение» наградили за активное участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная весна – 2017». Награждение состоялось в рамках праздничного мероприятия, посвящённого Дню эколога и Всемирному дню охраны окружающей среды, состоявшегося в администрации Президента РФ. Награду из рук председателя комитета Совета
В Приютино наградили победителей конкурса любителей русской словесности
6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, в Музее-усадьбе «Приютино» состоялось награждение победителей и призёров областного этапа конкурса любителей русской словесности.
Конкурс был организован Ленинградским областным институтом развития образования. Участие в нём приняли школьники со всей области. Ребята отправляли на конкурс прозу и поэзию. Лучшим из лучших вручили дипломы и книги. А произведения победителей и призёров будут опубликованы в сборнике «Юные любители русской словесности». После награждения для гостей провели экскурсию по музею-усадьбе.
Награждение было совмещено с Приютинскими чтениями, которые проводил театр-студия «Эксперимент». Выступающие читали стихи Пушкина.
Екатерина КОРОЛЕВА