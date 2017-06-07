В автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад» открылась запись в новый детский сад в Сертолово.

В Сертоловский детский сад комбинированного вида № 3 в микрорайоне Новое Сертолово 1 сентября пойдут 300 дошколят. Внести изменения в АИС «Электронный детский сад», обозначив его в качестве желаемого учреждения для зачисления ребенка, родители могут в течение месяца (до 1 июля), сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Направление детей на вакантные места в системе пройдет в автоматическом режиме с учетом даты подачи заявления, годом поступления, указанном в заявлении, возрастной категорией ребенка, заявленными льготами и заявленными образовательными организациями.

В июле в городе Сертолово также ожидается ввод детского сада на 240 мест на улице Кожемякина. Он строится на средства инвестора и после ввода в эксплуатацию станет муниципальным.

В настоящее время в Сертолово на учете в АИС «Электронный детский сад» состоят 759 детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет, 319 из них уже получили направления для зачисления. Открытие новых дошкольных учреждений позволит дополнительно создать еще 450 мест.