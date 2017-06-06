Мощи святителя Луки принесут в помощь пациентам Всеволожской больницы

11 июня в храм Архистратига Божия Михаила, находящийся при Всеволожской клинической межрайонной больнице, будет принесена часть честных мощей святителя Луки архиепископа Крымского (Войно-Ясенецкого) на постоянное место пребывания. Торжества по этому случаю возглавит правящий архиерей епископ Выборгский Игнатий.

Начнутся праздничные мероприятия в 9.00 встречей приносимых мощей архиереем епископом Выборгским Игнатием на центральной площади перед Всеволожской клинической межрайонной больницей (Колтушское шоссе, 20). После этого будет совершен крестный ход по территории медицинского учреждения, с призыванием милости Божией для всех чающих получить исцеления, который увенчается Божественной литургией, совершаемой архиерейским чином. Всех жителей района приглашают присоединиться к торжествам.

В храме Архистратига Божия Михаила уже находится образ, не раз являвший чудеса людям, с верой припадающим к нему. Это образ Божией Матери «Всецарица».