На сцене Дома культуры им. Чекалова в пос. им. Морозова состоялся отчётный концерт хореографического ансамбля «Фейерверк». На протяжении нескольких лет ансамбль показывает отчётные концертные программы, отличающиеся оригинальностью и своеобразием. Не стал исключением и этот учебный год.

Концерт назывался «Фотография на память». На входе в зрительный зал гостей встречали девочки и ребята старшей группы в русских костюмах и предлагали им сфотографироваться на фоне украшенного шарами красочного баннера с изображением фейерверка.

Концерт открылся полюбившимся зрителям номером «утушка» в исполнении старшей группы. Между номерами участников награждали грамотами за успехи в хореографии. Порадовали всех самые маленькие участники. За год они успели выучить целых два номера – «Солнечные зайчики», который танцевали дети 3–5 лет, и «Во садочке», где принимали участие дети от 5 до 7 лет.

Зрители познакомились также с творчеством балетмейстера ансамбля по современному танцу Анны Костючковой. Она исполнила импровизацию в современном стиле, а также показала в программе номера «Оглянись вокруг» и «Пугало». Новый номер хореографа ансамбля Марины Запорожец «Тирольский танец» был исполнен средней группой ансамбля. А как танцевал узбекский танец Дилшод Уразов! Его эмоции, задор волной захлестнули зрителей. Заканчивался концерт номером «Русский лубок». Ребята, танцующие этот номер, уже более 12 лет занимаются в ансамбле и стали его сердцем. Затем на сцену вышли выпускники, закончившие программу обучения, – Наташа Сяськова, Полина Попова, Катя Екимова и Аня Костяник. Эти девочки, с малых лет занимавшиеся в ансамбле, получили свидетельства о хореографическом образовании. А когда на сцену вышел весь коллектив, а это без малого, 100 человек, снова зазвучал гимн ансамбля, который подхватили и исполнители, и зрители.

Андрей КАРПЕНКОВ

Фото Антона ЛЯПИНА