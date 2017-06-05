3 июня, несмотря на ненастную погоду, на базе Музея-усадьбы «Приютино» в двенадцатый раз прошел Фестиваль национальных культур «В гостях у Олениных».

На мероприятии присутствовали глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский и заместитель главы администрации по социальным вопросам Елена Фролова. Открывая фестиваль, Андрей Александрович пожелал гостям и участникам праздника хорошего настроения. Он также высказался в поддержку таких мероприятий, позволяющих собраться вместе представителям разных национальностей и культур.

Ежегодно в начале лета творческие коллективы из стран ближнего и дальнего зарубежья приезжают во Всеволожск, чтобы порадовать горожан музыкальными номерами, отражающими их национальную культуру.

Вниманию собравшихся в Приютинском парке были представлены танцевальные номера и песенные композиции грузинских, молдавских, башкирских коллективов, а также ансамблей и фольклорных студий Ленинградской области.

Зрителей согревали не только задорные и веселые национальные мотивы, но и горячий чай и кофе. В установленных на территории парка палатках можно было приобрести оригинальные сувениры на память.

Фото Антона ЛЯПИНА