Дискотека в стиле этно

Сегодня, 2 июня, участники Совета по межнациональному сотрудничеству при администрации Всеволожского района обсудили вопросы межэтнических отношений. Для налаживания дружеских связей между народами на заседании были предложены новые и оригинальные решения.

– Слаженная работа органов государственной власти, местного самоуправления, общественных организаций, представителей разных диаспор и конфессий – основа развития межнациональных отношений, – отметил председатель Совета, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Мы живем в многонациональной стране. У нас общая культура и история. Наши деды не устанавливали между собой границ, не делили на свое и чужое. И пока у нас есть общие цели, общие идеалы, пока мы делаем общее дело, мы продолжаем традиции наших дедов. Не секрет, что с учетом вызовов, с которыми сталкивается наша страна на международной арене, есть силы, которые хотят расшатать национальный вопрос. Однако ничего не получится.

– Во Всеволожском районе реализуется целевая программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений», – проинформировала участников начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям Евгения Шостак. – Благодаря проекту в Сертоловской СОШ прошли «уроки дружбы». Представители дагестанской и марийэльской диаспоры рассказали школьникам о традициях своих народов. Ученики живо интересовались обычаями и задавали много вопросов. В планах – проведение аналогичных мероприятий с участием представителей разных национальностей во всех школах района.

Как рассказала Евгения Шостак, планируется также провести ряд выездных мероприятий в рамках программы «Школа мигранта».

– Мы намерены привлечь к нашей работе переводчиков, – отметила Евгения Шостак. – Так получается, что многие приезжие не владеют русским языком, поэтому наши семинары, на которых мы рассказываем о правах мигрантов, слушают пять-шесть человек. Для более продуктивной работы мы хотели бы активно сотрудничать с национальными объединениями, действующими на территории района.

На Совете прозвучали интересные предложения относительно укрепления межнационального сотрудничества в молодежной среде. К примеру, провести такие мероприятия, как молодежный бал или межнациональную дискотеку в стиле этно.

Ирэн ОВСЕПЯН