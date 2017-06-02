К концу года в Сертолово будет ликвидирована очередь в детские сады

Расширенная встреча руководства района с инициативной группой горожан, посвященная ликвидации очереди в детские сады, состоялась 1 июня в актовом зале Сертоловской общеобразовательной школы №1.

О том, что этой злободневной теме уделяется повышенное внимание, свидетельствует состав участников мероприятия. На встречу с сертоловчанами приехали: глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин, председатель областного комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин, Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова, депутаты Законодательного собрания области Александр Верниковский и Алексей Ломов, руководители отраслевых районных комитетов, представители организаций-застройщиков, руководители местной представительной и исполнительной власти Сергей Коломыцев и Юрий Ходько.

Предыдущая встреча с общественностью по этому вопросу состоялась 26 мая, но жители захотели получить более весомые гарантии устройства своих детей в детские сады. Непростой разговор, начавшийся на повышенных тонах выступлениями местных жителей, постепенно перешел в более мирное русло. Вероятно, молодые матери, которые уже отчаялись устроить своих детей в детский сад, поверили, что районная власть делает все возможное для ликвидации очереди и завершения строительства дошкольных учреждений в городе Сертолово, интенсивная застройка которого привела к быстрому увеличению численности населения, а следовательно, и дефициту мест в детских садах.

Прозвучавшая из уст представителей власти информация всем уже была известна из предыдущей встречи: 1 сентября откроется детский сад на 210 мест в Кореловском переулке. Планируется ввод в эксплуатацию детского сада на 240 мест на ул. Кожемякина. Таким образом, до конца 2017 года в городе Сертолово будет введено дополнительно 450 мест в новых детских садах. Откроются группы и для самых маленьких детей. До 1 января власть планирует ликвидировать очередь в детские сады в этом населенном пункте района.

Председатель районного комитета по социальным вопросам Елена Фролова подробно рассказала об альтернативных формах присмотра за малолетними детьми, которые могут послужить временной мерой до получения места в детском саду. Некоторые из этих форм, по словам Тамары Литвиновой, являются беспрецедентными для региона.

О том, как формируется очередь в детские дошкольные учреждения, о порядке предоставления мест, проинформировали собравшихся председатель комитета по образованию Ирина Федоренко и ее заместитель Лидия Чипизубова. Общение жителей с представителями районного комитета по образованию продолжилось и после окончания мероприятия.

Соб. инф.