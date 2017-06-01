Во Всеволожске читали российских классиков

Сегодня, 1 июня, у Всеволожского центра культуры и досуга прошло мероприятие «Классики в российской провинции». В его рамках любой желающий мог прочитать наизусть стихи и прозу любимых авторов.

Организовали мероприятие комитет по культуре Ленобласти, Ассоциация малых туристских городов и Всеволожский ЦКД. В нашей стране акция «Классики в российской провинции» стартовала в 2014 году, но во Всеволожске она проходит впервые.

Екатерина КОРОЛЕВА