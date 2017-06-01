Сегодня, 1 июня, во Всеволожском центре культуры и досуга прошло праздничное мероприятие, посвящённое Дню защиты детей. Организовала его администрация района.

Гости праздника собрались у ЦКД, чтобы поучаствовать в развлечениях и играх на открытом воздухе. К сожалению, погода подвела, и всем пришлось переместиться в здание. Но это ничуть не испортило ребятам настроение.

Открылось мероприятие выступлением ансамбля барабанщиц из Школы искусств им. М.И. Глинки. Директор школы Людмила Беганская наградила юных участников районной отчетной выставки изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Всеволожская палитра». Были также выступления артистов «Потешного шоу-театра», конкурсы и викторины.

Ребята всех возрастов, от малышей до подростков, с интересом наблюдали за ведущими праздника в образах Барона Мюнхгаузена и Профессора Панталоне. И, конечно, всем запомнился яркий африканский танец, который прямо на сцене ребята могли разучить вместе с гостем из далекой жаркой страны – Дедом Жара.

Также на празднике открыли летнюю смену школьных лагерей.

Ведущий поздравил ребят с первым днём лета и рассказал им об истории праздника. Для детей проводилась увлекательная развлекательная программа, которая включала в себя интерактивные игры и выступление артистов оригинального жанра. Праздник подарил детям и их родителям массу положительных эмоций.

Екатерина КОРОЛЕВА