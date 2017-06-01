Современное инновационное оборудование продемонстрировали на практическом семинаре для руководителей сельхозпредприятий «Инновационная техника в овощеводстве». Организаторами мероприятия выступили ООО «Росток-Агро» совместно с ЗАО «Племенной завод «Приневское». На полях хозяйства были продемонстрированы современные сельскохозяйственные машины и оборудование для возделывания овощей, работающие в хозяйствах Ленинградской области.

Участники отметили, что серьезным финансовым подспорьем для обновления старого сельхозоборудования стала специальная программа, которую реализует областное правительство. Проект направлен на возмещение части затрат.

Сегодня аграрии могут рассчитывать на компенсации от 30 до 50 процентов от стоимости техники. Программа реализуется в Ленинградской области с 2012 года. За это время было приобретено 2 665 единиц техники на общую сумму 5,37 млрд рублей, сумма субсидии составила 1,5 млрд рублей. Благодаря поддержке ежегодный коэффициент обновляемости техники составил около 9%. Эта мера поддержки позволила агропредприятиям региона отказаться от использования сезонных рабочих и помощи шефских организаций при уходе за посевами и уборке овощей.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергей Яхнюк подчеркнул, что благодаря реализации областной программы поддержки модернизации сельскохозяйственного производства самая инновационная техника доступна для сельхозтоваропроизводителей 47-го региона.

Ирэн ОВСЕПЯН