31 мая состоялось очередное заседание Общественной палаты Всеволожского района.

Напомним, в её состав вошли 30 человек, избранные решениями совета депутатов, администрации района и самими членами этой общественной организации.

Открыл заседание председатель Общественной палаты Виктор Рожнов. Администрацию Всеволожского района представлял заместитель главы администрации по общим вопросам Сергей Пирютков.

На этот раз обсуждали организационные вопросы. Сформированы шесть постоянных комиссий:

– по общественному контролю и противодействию коррупции – председатель Б.Г. Стоянов;

– по местному самоуправлению, законодательству и общественной безопасности – В.В. Куликов;

– по вопросам развития гражданского общества, взаимодействия с общественными организациями и СМИ – Н.И. Балуева;

– по экономическому развитию и жилищно-коммунальному хозяйству – В.К. Егоров;

– по социальным вопросам, делам ветеранов и людей с ограниченными возможностями – Н.А. Алексеева;

- по делам молодёжи (в том числе с ограниченными возможностями), образованию, спорту и культуре – О.А. Румянцева.

Обсуждены также вопросы «Об организации приёма граждан Всеволожского муниципального района» и «Об оптимизации информирования населения о работе Общественной палаты в сети Интернет и печатных СМИ».