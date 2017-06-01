Сегодня, 1 июня, в рамках районного праздника, посвящённого международному Дню защиты детей, в Культурно-досуговом центре «Южный» прошёл 2 этап конкурса «Голос Всеволожского района 2017».

Первым под аплодисменты вышел на сцену Дмитрий Калякин, лауреат международных музыкальных конкурсов, солист музыкального театра «Зазеркалье».

После его выступления участников и гостей конкурса приветствовал глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский:

– Дорогие друзья! От всей души приветствую вас на этом замечательном конкурсе! Пусть о том, кто поет лучше, будет судить компетентное жюри. Я же со своей стороны хочу пожелать удачи всем без исключения участникам конкурса. С моей точки зрения, вы уже одержали победу.

В возрастной группе 7–10 лет:

Закиров Даниил (8 лет) – 1 место;

Харлова Варвара (10 лет) – 1 место;

Руденко Дарья (10 лет) – 2 место;

Щеколдина Ольга (8 лет) – 2 место;

Чикина Вероника (8 лет) – 3 место;

Милютина Елизавета (9 лет) – 3 место.

В возрастной группе 11–14 лет:

1-е и 3-е место не присуждено.

Обушенко София (12 лет) – 2 место.

В возрастной группе 15–18 лет:

Романова Анна (17 лет) – 1 место;

Погребная Ульяна (15 лет) – 3 место.

2-е место не присуждено.

Фото Антона ЛЯПИНА