Сегодня, 1 июня, у Всеволожского центра культуры и досуга прошло мероприятие «Классики в российской провинции». В его рамках любой желающий мог прочитать наизусть стихи и прозу любимых авторов. Организовали мероприятие комитет по культуре Ленобласти, Ассоциация малых туристских городов и Всеволожский ЦКД. В нашей стране акция
Во Всеволожске прошел районный конкурс «Голос»
Сегодня, 1 июня, в рамках районного праздника, посвящённого международному Дню защиты детей, в Культурно-досуговом центре «Южный» прошёл 2 этап конкурса «Голос Всеволожского района 2017».
Первым под аплодисменты вышел на сцену Дмитрий Калякин, лауреат международных музыкальных конкурсов, солист музыкального театра «Зазеркалье».
После его выступления участников и гостей конкурса приветствовал глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский:
– Дорогие друзья! От всей души приветствую вас на этом замечательном конкурсе! Пусть о том, кто поет лучше, будет судить компетентное жюри. Я же со своей стороны хочу пожелать удачи всем без исключения участникам конкурса. С моей точки зрения, вы уже одержали победу.
В возрастной группе 7–10 лет:
Закиров Даниил (8 лет) – 1 место;
Харлова Варвара (10 лет) – 1 место;
Руденко Дарья (10 лет) – 2 место;
Щеколдина Ольга (8 лет) – 2 место;
Чикина Вероника (8 лет) – 3 место;
Милютина Елизавета (9 лет) – 3 место.
В возрастной группе 11–14 лет:
1-е и 3-е место не присуждено.
Обушенко София (12 лет) – 2 место.
В возрастной группе 15–18 лет:
Романова Анна (17 лет) – 1 место;
Погребная Ульяна (15 лет) – 3 место.
2-е место не присуждено.
Фото Антона ЛЯПИНА