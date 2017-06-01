Сегодня, 1 июня, у Всеволожского центра культуры и досуга прошло мероприятие «Классики в российской провинции». В его рамках любой желающий мог прочитать наизусть стихи и прозу любимых авторов. Организовали мероприятие комитет по культуре Ленобласти, Ассоциация малых туристских городов и Всеволожский ЦКД. В нашей стране акция
Во Всеволожском районе вырастет новый завод
Во Всеволожском районе откроется производство железобетонных конструкций для линий электропередачи.
Компания «Комплексные строительные решения» планирует создать предприятие по выпуску конструкций для развития электросетевого хозяйства. В дальнейшем компания намерена наладить производство комплектующих для установок ветрогенерации, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.
Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта подписали губернатор 47-го региона Александр Дрозденко и генеральный директор ООО «КСР» Александр Ермаков в ходе деловой программы ПМЭФ-2017.
«Задача соглашения – повысить конкурентоспособность в отрасли энергохозяйства, в том числе связанную с ветроэлектрическими установками и объектами жилого фонда. Наряду с тем, что соглашение предполагает создание новых рабочих мест, для нас очень важно, что это инвестиции в реальное производство», – сказал Александр Дрозденко.
Инвестиции в проект оцениваются в 320 млн рублей. На заводе, который будет расположен на территории 2,2 га во Всеволожском районе, смогут работать около 200 человек. Предприятие рассчитывает производить до 20 тысяч железобетонных конструкций в месяц.