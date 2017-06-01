Во Всеволожском районе откроется производство железобетонных конструкций для линий электропередачи.

Компания «Комплексные строительные решения» планирует создать предприятие по выпуску конструкций для развития электросетевого хозяйства. В дальнейшем компания намерена наладить производство комплектующих для установок ветрогенерации, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта подписали губернатор 47-го региона Александр Дрозденко и генеральный директор ООО «КСР» Александр Ермаков в ходе деловой программы ПМЭФ-2017.

«Задача соглашения – повысить конкурентоспособность в отрасли энергохозяйства, в том числе связанную с ветроэлектрическими установками и объектами жилого фонда. Наряду с тем, что соглашение предполагает создание новых рабочих мест, для нас очень важно, что это инвестиции в реальное производство», – сказал Александр Дрозденко.

Инвестиции в проект оцениваются в 320 млн рублей. На заводе, который будет расположен на территории 2,2 га во Всеволожском районе, смогут работать около 200 человек. Предприятие рассчитывает производить до 20 тысяч железобетонных конструкций в месяц.