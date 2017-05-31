28 мая воспитанницы Всеволожского танцевального клуба «Галатея» участвовали сразу в двух турнирах в Санкт-Петербурге и Москве. Девочки не только завоевали высокие награды, но и произвели впечатление на продюсеров программы «Лучше всех», которые пригласили одну из них на съемки популярного шоу с Максимом Галкиным.

В Санкт-Петербурге всеволожская «Галатея» произвела фурор на Международном конкурсе «Кубок Северной столицы» по спортивно-эстрадным танцевальным направлениям. В своих возрастных категориях в номинации «Акробатический танец» воспитанницы «Галатеи» Кристина Горбунова и Вика Ильтер заняли первые места, в номинации «Эстрадно-спортивный дуэт» дуэт Соня Кукушкина и Полина Рогожева занял второе место.

В это же время в Москве проходил XX Всероссийский фестиваль-конкурс «Сделано в России», посвящённый Дню защиты детей. В конкурсе участвовали дети со всех концов России. А «Галатея» выступала впервые. И сразу – победа! Алиса Пчелинцева и Алеся Сельвич выступали в двух номинациях: в «Акробатическом шоу» и в «Акробатическом танце». Алиса Пчелинцева исполнила танец «Гномик», Алеся Сельвич исполнила танец «Преображение». В обеих номинациях они заняли первые места, и, таким образом, привезли домой, во Всеволожск, четыре золотых медали.

Но это – ещё не весь итог. Возможно, именно на этом фестивале Алису Пчелинцеву заметили работники телевидения, потому что, как только она вернулась в Санкт-Петербург, в её доме раздался звонок. Её родители не подавали никаких заявок, и для них самих оказалось неожиданностью, что Алису Пчелинцеву пригласили выступить в телепередаче «Лучше всех». От неожиданности чуть было не отказались. Но отмахнуться от настойчивого внимания телережиссёров было невозможно. 14 июня Алиса Пчелинцева поедет в Москву для участия в съёмках с Максимом Галкиным. И Всеволожский танцевальный клуб «Галатея» прозвучит на всю страну.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из архива Всеволожского танцевального клуба «Галатея»