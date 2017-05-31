Сегодня, 31 мая, генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева и заместитель председателя правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов посетили Мультицентр социальной и трудовой интеграции.

О модели уникального инновационного учреждения, профессиональной подготовке и трудоустройстве обучающихся подробно рассказала руководитель Мультицентра Ирина Дрозденко. В этом учебном заведении за прошлый год было обучено 158 ребят. Отметим, что по последней статистике в Ленинградской области 35 тысяч человек трудоспособного возраста имеют ограничения по здоровью.

– Наша задача – помочь ребятам интегрироваться в общество, – отметила Ирина Дрозденко. – За это время мы смогли трудоустроить около 40% наших учащихся. Центр имеет налаженные связи с более чем 250 предприятиями региона, которые направляют запросы на подготовку квалифицированных специалистов. Это помогает решить вопрос трудоустройства.

Гости побывали в творческих мастерских, где ребята изготавливают красочные изделия из глины, шьют. Одним словом – творят. При этом у каждого учащегося свой неповторимый эксклюзивный стиль. Кстати, скоро пятнадцать глиняных рыбок-сомиков, изготовленных воспитанниками Мультицентра социальной и трудовой интеграции, будут представлены на областной ежегодной Соминской Петровской ярмарке. Это, пожалуй, самая важная категория изделий. Ведь созданы они руками особых ребят.

Гостям показали также уникальное изобретение – умный экзоскелет. Механический костюм «Железного человека» примерил инвалид-колясочник, учащийся Мультицентра Станислав Лезов. Как отмечают изготовители аппарата, ноу-хау позволяет восстановить нарушенные и утраченные функции опорно-двигательного аппарата.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА