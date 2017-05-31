Во Всеволожске наградили лучших учителей района

30 мая в Культурно-досуговом центре «Южный» состоялась церемония закрытия II муниципального фестиваля педагогического мастерства «Профессиональный успех». На торжественном мероприятии глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский наградил лучших работников сферы образования района.

Среди гостей присутствовали руководители образовательных учреждений района, победители и участники муниципальных, региональных и всероссийских конкурсов, молодые учителя, которые в этом году сделали первые шаги к вершинам педагогического мастерства, и 140 участников муниципального фестиваля педагогического мастерства «Профессиональный успех». Старт этому фестивалю был дан 1 октября 2016 года на сцене Санкт-Петербургского театра «Буфф».

«Сейчас в ваших руках будущее малышей, будущее подростков, будущее всех наших детей. Учитель – советник не только для учащихся, но и родителей. Благодаря вам в нашем районе профессия педагога имеет непоколебимый авторитет», – обратился к участникам мероприятия Андрей Низовский.

Победители и лауреаты конкурсов:

Конкурс «Лучший учитель года»

Победитель: Гарипова Ольга Рафаиловна, учитель начальных классов Кудровской школы № 1.

Лауреаты: Белых Лариса Валентиновна, учитель начальных классов школы № 2 г. Всеволожска; Лукомец Эльвира Гафиевна, учитель изобразительного искусства Агалатовской школы.

Конкурс «Лучший воспитатель года»

Победитель: Гурцева Наталья Владимировна, учитель-дефектолог детского сада № 12 п. Романовка.

Лауреаты: Арамян Александра Михайловна, воспитатель ДСКВ № 62 д. Старая; Евтушенко Галина Викторовна, учитель-логопед дошкольного отделения Сертоловской школы № 2; Носова Людмила Александровна, музыкальный руководитель Агалатовского детского сада № 1.

Конкурс «Лучший педагог дополнительного образования»

Победитель: Никулина Светлана Сергеевна, педагог дополнительного образования Токсовского центра образования.

Лауреаты: Лысенко Дарья Сергеевна, педагог дополнительного образования Дворца детского юношеского творчества Всеволожского района; Матвеева Ирина Николаевна, педагог дополнительного образования Всеволожского центра образования.

Конкурс «Лучший классный руководитель начальных классов»

Победитель: Рудадова Катерина Алексеевна, учитель начальных классов школы пос. им. Морозова.

Лауреаты: Архарова Наталья Николаевна, учитель начальных классов Сертоловской школы № 2; Елисеева Татьяна Михайловна, учитель начальных классов Ново-Девяткинской школы № 1.

Конкурс «Лучший классный руководитель 5–11 классов»

Победитель: Апрелова Анжелика Сергеевна, учитель географии Свердловского центра образования.

Лауреаты: Аничкина Ольга Владимировна, учитель английского языка Романовской школы; Высоцкая Александра Николаевна, учитель географии Лицея № 1 г. Всеволожска.

Конкурс «Учитель здоровья»

Победитель: Попрыго Андрей Николаевич, инструктор физической культуры Всеволожского центра образования.

Лауреаты: Мазняк Юлия Владимировна, педагог-психолог Лицея № 1 г. Всеволожска; Новикова Наталья Анатольевна, инструктор физической культуры Морозовского детского сада; Трофимов Евгений Евгеньевич, учитель физической культуры СОШ № 5 г. Всеволожска.

Конкурс «Лучший школьный библиотекарь»

Победитель: Кудрявцева Ирина Александровна, заведующая библиотекой школы № 2 г. Всеволожска.

Лауреаты: Савченко Ольга Хорисовна, заведующая библиотекой Всеволожского центра образования; Садыкова Нина Евгеньевна, заведующая библиотекой Осельковской школы.

Конкурс «Лучший педагогический дебют»

Победитель: Кутукова Татьяна Андреевна, учитель английского языка Центра образования «Кудрово».

Лауреаты: Ищенко Оксана Викторовна, учитель биологии и химии Агалатовской школы; Хайбалиева Надежда Сергеевна, учитель английского языка Осельковской школы.

Лауреат конкурса в номинации «Лучший педагогический дебют воспитателя»: Шабанова Олеся Александровна, воспитатель детского сада «Южный» г. Всеволожска.

Конкурс «Лучшее дошкольное методическое объединение»

Победитель: объединение работников дошкольного отделения Лесновского центра образования, руководитель Кочман Светлана Анатольевна.

Лауреаты: методическое объединение учителей английского языка Агалатовской школы, руководитель Колязинова Марина Александровна; методическое кластерное объединение педагогов дошкольного и начального общего образования Рахьинского центра образования, руководитель Малкова Дарья Ивановна; методическое объединение учителей английского языка Сертоловской школы № 1, руководитель Михайлова Людмила Викторовна; методическое объединение учителей естественно-научного цикла Романовской школы, руководитель Тищенко Светлана Викторовна.

Конкурс «Лучший учитель общеобразовательного учреждения в рамках приоритетного национального проекта «Образование»

Победители: Арикайнен Татьяна Анатольевна, учитель начальных классов Агалатовской школы; Вознюк Екатерина Викторовна, учитель начальных классов школы № 5 г. Всеволожска; Герцена Светлана Алексеевна, учитель технологии школы пос. им. Морозова; Нагорнова Евгения Георгиевна, учитель русского языка и литературы школы № 5 г. Всеволожска.