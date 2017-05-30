На Ленобласть надвигается грозовой фронт

Согласно прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 мая на территории Ленинградской области ожидаются сильные дожди, грозы с порывами ветра до 15 м/с, 1 июня возможно усиление ветра местами до 15–20 м/с.

В связи с неблагоприятным прогнозом губернатор 47-го региона Александр Дрозденко рекомендовал главам администраций муниципальных образований и специалистам главного управления МЧС по Ленинградской области принять все необходимые меры и подготовиться к прохождению грозового фронта, предупредить население о соблюдении правил безопасного поведения при сильном ветре и грозе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

При сильном ветре рекомендовано убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу, закрыть окна, машину поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. На улице – избегать находиться рядом с рекламными щитами, деревьями и сооружениями повышенного риска – мостами, эстакадами, трубопроводами, линиями электропередачи, потенциально опасными промышленными объектами.

При грозе: по возможности не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы, не рекомендуется топить печи, не следует находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя. Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн, избегать использования сотового телефона и электроприборов, не касаться металлических предметов.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «101». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101». В главном управлении МЧС России по Ленинградской области круглосуточно действует телефон: 8 (812) 579-99-99.