С 26 по 29 мая в микрорайоне Южный города Всеволожска на базе отдыха «Южный хутор» прошёл X открытый фестиваль авторской песни «Соцветие». В течение трех дней на фестивальной поляне горели костры и звучали песни. На конкурс приехали участники из Санкт-Петербурга, Всеволожска и Саратова. В фестивале участвовали представители клубов авторской песни «Восток», «Пульс», «Трубадуры» (г. Всеволожск), «Парус», «Аврора», «Музыкальная среда» (все – Санкт-Петербург), «Ингрия» (г. Сосновый Бор).

Жюри возглавил Владимир Шемшученко. В конкурсе приняли участие и совсем юные ребята, поэтому была выделена детская возрастная категория. Дипломом «Надежда фестиваля» награждена Валентина Смирнова из Санкт-Петербурга, а дипломантом в номинации «Композитор» стала Елизавета Кудашкина из г. Всеволожска. Детские коллективы под руководством Ю.В. Могильниченко и В.Е. Егорова были отмечены дипломами «За верность традициям авторской песни».

Приз зрительских симпатий получил ансамбль «Трубадуры» под руководством Валерия Егорова (г. Всеволожск).

Во взрослом конкурсном концерте были определены победители:

– в номинации «Автор» дипломантами стали Ольга Гончарова (Санкт-Петербург), Диана Могильниченко (г. Всеволожск) и Иван Тернов (г. Саратов);

– в номинации «Поэт» дипломантами стали Елена Костикова (Санкт-Петербург) и Александр Пацовский (г. Всеволожск);

– в номинации «Исполнитель» дипломантом стал Владимир Фатеев (Санкт-Петербург);

– в номинации «Композитор» дипломантами стали Сергей Воропаев (Санкт-Петербург) и Иван Тернов (г. Саратов).

Фестиваль организовал и провел Всеволожский Центр культуры и досуга при поддержке клуба песни «Восток» Санкт-Петербурга.

Владимир КАМЫШЕВ