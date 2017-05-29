Специалисты по клинингу из Мультицентра навели порядок в районной администрации

Сегодня, 29 мая, в администрации Всеволожского района прошла генеральная уборка. Свое мастерство продемонстрировали воспитанники Мультицентра социальной и трудовой интеграции. Учащиеся, которые прошли обучение по профессии «Уборщик служебных помещений», применили полученные навыки на практике. Ребята, вооруженные швабрами, чистящими и дезинфицирующими средствами, мыли полы, окна и приводили в порядок санузлы.

– Это уже пятый выпуск за год работы в Мультицентре – рассказывает педагог Мультицентра Татьяна Башинская. Она совместно с коллегой – Галиной Лайдегер сегодня обучает ребят секретам современного клининга. – Азы профессиональной уборки ребята постигают за полтора месяца. Организации, с которыми подписаны договора на прохождение практики, с радостью принимают наших учащихся. Полученные в Мультицентре знания пригодятся студентам трудоустроиться. Сегодня клининговые компании охотно берут на работу наших воспитанников

– В ходе обучения я много узнала о моющих средствам, – делится своими впечатлениями воспитанница Мультицентра Елена Лященко. – Кроме того, нам рассказали о новой системе безведерной уборки.

В первых числах июня ребята пройдут промежуточную аттестацию и сдадут итоговые экзамены.

Ирэн ОВСЕПЯН

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